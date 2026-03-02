INPE interviene a dos mujeres que intentaban ingresar sustancias prohibidas al penal de Cajamarca en sus partes íntimas

02/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Desde hace varios meses, el Ejecutivo ha reforzado las medidas de seguridad al interior de todos los penales del Perú ya que estos fueron sindicados como la base de operaciones de diversas organizaciones criminales dedicadas a la extorsión y otros delitos.

Interviene a mujeres que intentaron pasar sustancias en partes íntimas

Para ello, los efectivos del Instituto Nacional Penitenciario suelen realizar intervenciones en las diferentes prisiones del territorio intentando evitar que cualquier tipo de objeto prohibido pueda llegar a los reos.

Una muestra de ello fue lo ocurrido en el Penal de Cajamarca el último fin de semana donde dos mujeres fueron detenidas cuando pretendían hacer ingresar elementos y sustancias ilícitas durante el día de visitas.

En primer lugar, Ana Gutiérrez Alvarado fue abordada por los efectivos del INPE y al pasar por la máquina detectora de metales, se encontró objetos irregulares en su organismo. Luego de una revisión, se confirmó que la fémina portaba en sus partes íntimas 439 tabletas de clonazepam, 2 paquetes de papel para cigarro rizla, además de 2 cables para cargador tipo C, todo ello envuelto en cinta adhesiva.

Dos mujeres fueron intervenidas por los agentes del penal de Cajamarca cuando pretendían ingresar artículos y sustancias prohibidas, dentro de sus partes íntimas, para sus convivientes recluidos en el día de visita.



El contenido de su paquete iba a ser la celda de su esposo, Juan Carlos Chávez Vallejo, quien se encuentra recluido en el pabellón 5 del régimen cerrado especial. Tras su intervención, la detenida fue puesta a disposición de efectivos del Ministerio Público y la Policía Nacional del Perú.

Doble incidente en el penal de Cajamarca

Seguidamente, Analí Vásquez Marcelo fue revisada por los agentes de seguridad donde se le encontró 2 cargadores, 1 control inalámbrico y 1 paquete con 72 gr de clorhidrato de cocaína. De igual manera, Julio César Calderón Vértiz iba a recibir estos elementos quien también se encuentra recluido en el pabellón 5.

Ambas mujeres fueron puestas a disposición de las autoridades para dar inicio a las diligencias de rigor y luego de ello determinar las consecuencias de sus actos.

Es importante precisar que desde el pasado 23 de enero el Ejecutivo designó a Shadia Valdéz Tejada como nueva jefa del Instituto Nacional Penitenciario (INPE), entidad adscrita al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH). Ello, tras la renuncia irrevocable de Iván Paredes al cargo.

