Exportaciones peruanas aumentan 33% y superan los US$63 mil millones

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Economía / Actualizado al 09/09/2026
Las exportaciones peruanas de bienes registraron un crecimiento interanual de 33% durante los primeros siete meses de 2026, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).
Con este resultado, los envíos alcanzaron los US$63 521 millones y acumularon 27 meses consecutivos de crecimiento, reflejando un mayor dinamismo de las ventas nacionales hacia los mercados internacionales.
Minería impulsó los envíos
El principal impulso provino del sector minero, cuyas exportaciones alcanzaron US$46 284 millones, cifra que representa un incremento de 49,2% frente al mismo periodo del año anterior.
Dentro de este rubro sobresalieron los envíos de cobre, que sumaron US$21 607 millones y crecieron 43,3%, mientras que las exportaciones de oro llegaron a US$16 394 millones, con un aumento de 56,9%.
También destacaron los despachos de concentrados de plomo y plata, que alcanzaron US$3 504 millones y registraron un crecimiento de 105,7%. En tanto, las exportaciones de zinc llegaron a US$1 669 millones, con un avance de 11%.
Frutas también ganaron terreno
En los sectores no tradicionales resaltaron las exportaciones agropecuarias, que sumaron US$6 327 millones y aumentaron 2,7% durante los primeros siete meses del año.
Entre los productos agrícolas con mayor crecimiento estuvieron los arándanos, cuyas ventas alcanzaron US$649 millones, con un avance de 60,8%. También sobresalieron las uvas, con US$806 millones, y las paltas, con US$1 187 millones.
En cuanto a los mercados de destino, China y Estados Unidos se mantuvieron como los principales compradores de productos peruanos. Las ventas hacia China llegaron a US$24 340 millones, mientras que Estados Unidos recibió productos por US$5 971 millones.
Asimismo, destacó el incremento de los envíos hacia India, que crecieron 151,7%, además de Canadá, Suiza y Australia. En paralelo, el número de empresas exportadoras aumentó 3% y llegó a 8 305, de las cuales 66% son micro, pequeñas y medianas empresas.
De esta manera, las exportaciones peruanas cerraron los primeros siete meses de 2026 con más de US$63 mil millones en ventas, sostenidas principalmente por el desempeño de la minería y el crecimiento de diversos productos agropecuarios.