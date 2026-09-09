Exportaciones peruanas aumentan 33% y superan los US$63 mil millones

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Economía

Las exportaciones peruanas de bienes registraron un crecimiento interanual de 33% durante los primeros siete meses de 2026, según informó el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur).

Con este resultado, los envíos alcanzaron los US$63 521 millones y acumularon 27 meses consecutivos de crecimiento, reflejando un mayor dinamismo de las ventas nacionales hacia los mercados internacionales.

Nuestras exportaciones sumaron más de 63 521 millones de dólares entre enero y julio de 2026, acumulando 27 meses de crecimiento ininterrumpido y fortaleciendo la presencia del Perú en el mundo.#NotaDePrensa ⤵️ https://t.co/Holt4tygF5 pic.twitter.com/VFEaNROwN3 — MINCETUR 🇵🇪 (@MINCETUR) September 9, 2026

Minería impulsó los envíos

El principal impulso provino del sector minero, cuyas exportaciones alcanzaron US$46 284 millones, cifra que representa un incremento de 49,2% frente al mismo periodo del año anterior.

Dentro de este rubro sobresalieron los envíos de cobre, que sumaron US$21 607 millones y crecieron 43,3%, mientras que las exportaciones de oro llegaron a US$16 394 millones, con un aumento de 56,9%.

También destacaron los despachos de concentrados de plomo y plata, que alcanzaron US$3 504 millones y registraron un crecimiento de 105,7%. En tanto, las exportaciones de zinc llegaron a US$1 669 millones, con un avance de 11%.

Frutas también ganaron terreno

En los sectores no tradicionales resaltaron las exportaciones agropecuarias, que sumaron US$6 327 millones y aumentaron 2,7% durante los primeros siete meses del año.

Entre los productos agrícolas con mayor crecimiento estuvieron los arándanos, cuyas ventas alcanzaron US$649 millones, con un avance de 60,8%. También sobresalieron las uvas, con US$806 millones, y las paltas, con US$1 187 millones.

En cuanto a los mercados de destino, China y Estados Unidos se mantuvieron como los principales compradores de productos peruanos. Las ventas hacia China llegaron a US$24 340 millones, mientras que Estados Unidos recibió productos por US$5 971 millones.

Asimismo, destacó el incremento de los envíos hacia India, que crecieron 151,7%, además de Canadá, Suiza y Australia. En paralelo, el número de empresas exportadoras aumentó 3% y llegó a 8 305, de las cuales 66% son micro, pequeñas y medianas empresas.

De esta manera, las exportaciones peruanas cerraron los primeros siete meses de 2026 con más de US$63 mil millones en ventas, sostenidas principalmente por el desempeño de la minería y el crecimiento de diversos productos agropecuarios.