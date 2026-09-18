Kingteka es denunciado por disparar contra un gallinazo: streamer peruano afrontaría hasta siete años de cárcel

18/09/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Kingteka está en el ojo de la tormenta tras ser denunciado por presuntamente disparar contra un gallinazo durante una transmisión en vivo. El caso generó indignación y el streamer peruano podría afrontar una pena de hasta siete años de cárcel.

Kingteka dispara contra un gallinazo

Todo empezó cuando un usuario hizo llegar el video a la página 'El chico de las noticias' y pidió que el material fuera difundido para que las autoridades tomaran cartas en el asunto. En las imágenes se observa a Kingteka apuntando y disparando contra un gallinazo durante una transmisión en vivo.

El streamer Abraham Steve Canez Gil, más conocido como "Kingteka", había matado a un ave protegida por el estado peruano (SERFOR específicamente). Esto se sanciona según por ley de 3 a 5 años de cárcel, o como máximo 7 años por modificatorias aprobadas por el congreso.#peru pic.twitter.com/n8mtfBQrvI — Dumsito (@Dumsito23) September 17, 2026

El usuario que envió el material calificó el hecho como un presunto caso de maltrato animal y delito ambiental, por tratarse de un ave silvestre protegida en el Perú.

Su pedido fue bastante claro: que el video se haga conocido para que instituciones como la Policía Ecológica, la fiscalía especializada en materia ambiental y el Serfor puedan intervenir. La publicación rápidamente comenzó a moverse por redes sociales.

Entre las páginas que replicaron la denuncia apareció un portal comunitario de San Borja, donde el hecho fue cuestionado por tratarse de un animal silvestre: "Es lamentable este hecho. Un streamer peruano llamado Kingteka habría matado a un gallinazo, un ave de la fauna silvestre, protegida por el Perú".

"Este es un hecho que nos indigna. No es gracioso atacar a un animal que simplemente se paró un momento a descansar. Hacemos un llamado a las autoridades para tomar cartas en el asunto de inmediato", añadió la publicación.

¿Kingteka podría terminar en la cárcel?

El tema también puso sobre la mesa las normas peruanas que protegen a la fauna silvestre. El gallinazo está comprendido dentro de la fauna silvestre protegida por el Estado y el Serfor tiene entre sus funciones velar por su conservación.

Según todo lo que suena del caso, si le demuestran la culpa al streamer peruano, los hechos podrían ser evaluados bajo las normas que sancionan delitos contra la fauna silvestre protegida.

Estas contemplan penas de entre tres y cinco años de cárcel, que podrían llegar hasta un máximo de siete años tras modificaciones realizadas a la legislación.

Además, usuarios que difundieron las imágenes señalaron que también podría existir una infracción relacionada con la Ley N.° 30407, Ley de Protección y Bienestar Animal, que contempla sanciones frente a actos de crueldad o maltrato contra animales.

Por ahora, no se ha informado de un pronunciamiento oficial de Serfor, la Policía Ecológica o la fiscalía especializada sobre una eventual investigación contra Kingteka.

Así, Kingteka quedó en el centro de la polémica tras difundirse el video. Si se determina su responsabilidad, el streamer peruano podría afrontar sanciones de hasta siete años de cárcel.