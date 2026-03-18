Ministerio de Educación separa a 214 docentes y administrativos por graves delitos

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Ministerio de Educación (Minedu) informó que separó a 214 docentes y administrativos que ejercían labores en colegios públicos y privados a nivel nacional. La separación se da por contar con condenas o procesos judiciales por delitos graves.

214 docentes separados en lo que va del 2026

Desde el 1 de enero al 12 de marzo del 2026, el Minedu ha separado a 214 docentes a nivel nacional por contar con condenas o procesos judiciales por delitos graves, según indicó la entidad.

Con el fin de preservar la seguridad de los estudiantes, las personas fueron retiradas de ejercer funciones tanto en colegios privados como públicos. Según se precisó, 202 trabajan en instituciones educativas públicas, mientras que 12 en colegios privados. Así como 186 eran docentes y 28 eran trabajadores administrativos.

Las graves denuncias estaban relacionadas a 201 personas (174 docentes y 27 administrativos) implicadas en graves delitos como violación de la libertad sexual. Por su parte, otros 5 docentes relacionados al delito de terrorismo y apología del terrorismo.

Por su parte, 4 (3 docentes y un administrativo) fueron condenadas o están procesadas por el delito de proposiciones a niños y adolescentes con fines sexuales por medios tecnológicos.

Otros 4 casos están relacionados con el tráfico ilícito de drogas (2), una vinculada a delito por explotación sexual, y una persona implicada por secuestro.

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