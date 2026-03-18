Jesús María: Choque de dos buses en la avenida Brasil dejó como saldo 25 heridos

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En Jesús María, en plena avenida Brasil, se registró el choque de dos buses dejando como saldo 25 heridos. Tras la emergencia, el Minsa, mediante SAMU, desplegó seis unidades para atender la emergencia.

Choque de dos buses dejó como saldo 25 heridos

La mañana de este miércoles 17 de marzo se suscitó un choque entre buses a la altura de la cuadra 15 de la avenida Brasil, en el distrito limeño de Jesús María. Este accidente de tránsito desencadenó que varios pasajeros resultaran heridos.

Un equipo de Exitosa constató que los vehículos que colisionaron petenecen a la empresa de tranporte de línea 10E mientras que el otro forma parte de E.T. Nor Lima S.A., el hecho sucedió aproximadamente a las 8 y 10 de la mañana.

Fue la unidad móvil de E.T. Nor Lima que terminó por impactar contra el otro bus de la línea E10. El parabrisas del primer bus quedó totalmente reventado, parte de la carrocería hundida así como restos de este regados en la vía.

De acuerdo a María Inés Quiroz, directora del Servicio de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), del Ministerio de Salud, brindó mayores detalles acerca del siniestro. Al respecto, sostuvo que por encargo del titular del Minsa, Juan Carlos Velasco, se desplegó hasta la zona un total de seis unidades para atender la emergencia.

"Hemos destinado seis ambulancias al punto dado que teníamos informe de la cantidad de heridos. Al momento eran 25 personas afectadas. Cuando hemos llegado, hemos podido atender a seis personas en el punto que no necesitaron traslado y cuatro personas que tenían lesiones moderadas y que se requería un traslado a un centro de atención", manifestó en diálogo con nuestro medio.

🔴 AHORA | Ante el accidente de tránsito registrado en el distrito de Jesús María; el Minsa, a través del SAMU, movilizó de inmediato seis unidades a la zona para brindar atención médica a los afectados.



🚑 Equipos especializados brindan atención prehospitalaria a los heridos en... pic.twitter.com/DmTJKko50K — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) March 18, 2026

¿Cuál es el estado de salud de las personas que resultaron heridas?

Con respecto a las personas que resultaron afectadas por esta colisión, la directora del SAMU, María Inés Quiroz, precisó que se atendió a los pacientes que ya se encontraban evacuados que se encontraban en la vía pública.

Añadió que no tienen conocimiento si es que de las personas que auxiliaron, uno de ellos era el conductor. pero resaltó que sí se ha podido identificar a dos pacientes con lesiones mayores que han sido evacuados por el cuerpo de bomberos.

Con respecto a las investigaciones en torno a este accidente continúan en la comisaría de Jesús María hasta donde fueron traslados los choferes de ambas unidades protagonistas de este choque.

Es así como, la mañana de este miércoles 18 de marzo, dos buses protagonizaron un choque que dejó como saldo 25 heridos. Tras ello, el SAMU se trasladó a la zona del accidente para atender a los afectados. Cuatro de ellos fueron trasladados a una clínica cercana.