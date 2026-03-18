Cancelan homenaje de Paul Flores en Chimbote por extorsión contra artistas

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La esposa de Paul Flores, Carolina Jaramillo, anunció la cancelación del homenaje a realizar en Chimbote por el primer año de la muerte del cantante, debido a que extorsionadores amenazaron a uno de los grupos musicales que se iban a presentar.

¿Por qué se canceló el homenaje?

A través de sus redes sociales, Carolina Jaramillo informó "con mucha indignación y tristeza", que el evento 'Un Año en el Cielo - Homenaje a Paul Flores 'El Russo'' que estaba programado para el 21 de marzo en Callao Club, fue cancelado.

"Este no es un evento cualquiera. Es un homenaje a una persona que hace un año perdió la vida en medio de la violencia que vive nuestro país. Y hoy, lamentablemente, esa misma realidad vuelve a alcanzarnos. En las últimas horas, uno de los grupos que formaba parte del evento ha recibido mensajes de extorsión, situación que pone en riesgo la integridad de todos: público, artistas y equipo de trabajo", dice su publicación.

Es por este caso que se ha visto obligada a tomar la decisión de no llevar a cabo el evento: "No es una decisión fácil. Es una decisión responsable", explicó. Seguido de ello, expresó su malestar por la situación que afecta a todo nuestro país.

"Es indignante que tengamos que llegar a este punto. Que incluso un homenaje hecho desde el amor y el respeto tenga que enfrentarse a este tipo de situaciones" — expresó y explicó la modalidad de devolución para quienes comprar su entrada— "Agradecemos profundamente a todas las personas que ya habían adquirido sus entradas y que esperaban acompañarnos. Pueden solicitar la devolución en la Ticketmaster".

Sin embargo, aseguró que pese a lo sucedido, el homenaje se desarrollará con normalidad en Lima el 18 de abril, como se tenía planeado "con más fuerza" para recordar al cantante.

¿Qué artistas iban a participar?

Entre los artistas confirmados destacan Irvin Saavedra, quien vivió innumerables aventuras junto a Paul en Armonía 10, así como Walther Lozada con su orquesta, los Hermanos Chapoñay, Farik Grippa, Kiara Franco y Tommy Portugal.

Lo más emotivo es que varios de los artistas se unirán al homenaje sin fines de lucro. Según explicó Carolina Jaramillo, algunas figuras iban a cubrir solo los gastos operativos, mientras que otros, como Armonía 10 de Walther Lozada, se presentarán completamente gratis.

Como se recuerda, el 16 de marzo se cumplió un año de que sicarios interceptaron el bus de la orquesta Armonía 10 en la Vía Evitamiento, en un ataque que dejó como saldo la muerte de Paul Flores, conocido como 'Russo'.



Es en medio de la crisis por criminalidad y extorsión, que Carolina Jaramillo ha decidido cancelar el homenaje de Paul Flores a celebrarse en Chimbote, debido a que un grupo que se iba a presentar está siendo extorsionado.