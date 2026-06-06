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Abelardo de la Espriella respalda a Keiko Fujimori para la segunda vuelta y adelanta eventual alianza

El candidato colombiano, que también llegó a segunda vuelta, expresó su apoyo a la lideresa de Fuerza Popular mediante una videollamada y proyectando una futura alianza entre países si ambos alcanzan la presidencia.

El candidato colombiano envió un saludo a la Fujimori de cara a segunda vuelta.
El candidato colombiano envió un saludo a la Fujimori de cara a segunda vuelta. (Composición Exitosa)

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 06/06/2026

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A pocas horas de la segunda vuelta presidencial en Perú, la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, recibió un respaldo inesperado desde Colombia. El aspirante a la presidencia de ese país, Abelardo de la Espriella, difundió un video en el que se observa una videollamada con Fujimori, a quien felicitó y alentó para alcanzar la victoria este domingo 7 de junio.

El gesto, cargado de simbolismo político, refuerza la idea de una posible alianza regional entre dos proyectos de derecha que buscan consolidarse en medio de escenarios polarizados.

Un saludo internacional

La conversación inició con un tono de confianza. "¿Cómo estás querida presidenta? Porque serás presidenta con ayuda de Dios", expresó De la Espriella, convencido de que Fujimori alcanzará el mando tras las elecciones.

La candidata respondió con cautela, agradeciendo el cumplido. Subrayó que se mantiene expectante a poco de la jornada, y que pese a su deseo de consagrarse como mandataria, mantendrá "mucha precaución" durante el balotaje.

El político colombiano continuó con elogios, afirmando que "ya es hora de que Perú tenga una presidenta" de las  cualidades de Fujimori, felicitando también su recorrido político. La candidata, por su parte, le agradeció y destacó la valentía de De la Espriella por incursionar en política, reconociendo el sacrificio que implica para su familia.

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Proyección de una alianza regional

El diálogo también incluyó referencias a un futuro compartido. De la Espriella manifestó que, si ambos triunfan, estrecharán los lazos entre Perú y Colombia, fortaleciendo la relación comercial y la lucha contra el crimen transnacional.

"Será fantástico poder compartir esta presidencia con una mujer de tus calidades", señaló. Fujimori coincidió en que existe un "reto enorme" frente a la criminalidad internacional y aseguró que le entusiasma trabajar de la mano con su par colombiano.

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El respaldo llega en un momento decisivo. Fujimori enfrenta este domingo a Roberto Sánchez en una segunda vuelta marcada por la polarización y la incertidumbre. En Colombia, De la Espriella también disputa la presidencia contra Iván Cepeda tras una primera vuelta sorpresiva y en un escenario igualmente polarizado.

La videollamada, más allá de la cordialidad, refleja la intención de ambos de proyectar una alianza regional entre dos liderazgos de derecha que buscan consolidarse frente a adversarios de izquierda.

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El gesto de Abelardo de la Espriella hacia Keiko Fujimori no solo es un saludo protocolar, sino una declaración política que trasciende fronteras. En plena campaña, ambos candidatos se reconocen como aliados regionales potenciales y proyectan un futuro compartido en la presidencia de sus respectivos países.

Para Fujimori, el respaldo internacional busca reforzar su narrativa que conincide en diversos aspectos con la del candidato colombiano, quien también ve una oportunidad de mostrarse como figura regional. El domingo 7 de junio será decisivo para Perú, y la videollamada añade un matiz simbólico a la contienda.

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