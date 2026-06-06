Mano Menezes ilusiona a hinchas tras el 2-1 de la Selección Peruana sobre Haití: "El primero de muchos"

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Selección Peruana logró su primer triunfo bajo la era Mano Menezes tras el 2-1 ante Haití en la ciudad de Miami. El combinado patrio obtuvo esta primera victoria gracias a los goles de Renzo Garcés y Jairo Vélez sobre los minutos finales de un partido que se sufrió más de la cuenta durante el primer tiempo.

El primero de muchos

Luego del cotejo, el estratega brasileño se pronunció en conferencia de prensa donde destacó varios aspectos positivos de sus dirigidos. Eso sí, antes de presentarse ante los medios, el director técnico dejó una frase que ha emocionado a los hinchas de la Bicolor de cara al futuro.

Al ser consultado por L1 MAX, Mano Menezes aseguró que este es el primer triunfo de muchos antes de ingresar a los camerinos. Minutos después, el estratega señaló que su proceso recién inicia y que hay que trabajar con paciencia para poder llegar a los resultados esperados.

👏Mano Menezes: "EL PRIMERO DE MUCHOS (TRIUNFOS)"



Vía Analú#L1Radio



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"En el fútbol puedes hacer las cosas bien, tener oportunidades, pero si no vencemos...Sabemos que tenemos un camino largo, pero tenemos que caminar, venciendo partidos , como lo hicimos hoy", inició.

Pese a que el primer tiempo el rendimiento de la Selección Peruana dejó mucho que desear, el DT nacido en Brasil dejó en claro que las estadísticas favorecieron al combinado patrio y señaló que es el camino que se debe seguir.

"Los números de juego fueron favorables para Perú, ya que tuvimos más posesión de balón, más disparos, pero si no ganamos, creemos que falta más de lo que en verdad falta. Hoy, cometimos pequeños errores porque nos faltó paciencia para construir, tenemos que rotar más el balón para que aparezcan los espacios", añadió.

Saludó la pelota parada

🎙️Mano Menezes y su análisis de lo que fue el Perú 2-1 Haití#L1Radio



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Finalmente, el conductor técnico de Perú saludó el hecho de que sus dirigidos se repusieran del mal momento que sufrieron en los primeros minutos. También se refirió al hecho de que ambos goles llegaran desde la pelota parada indicando que es fruto del trabajo constante.

"Ellos tuvieron el público a favor, los primeros minutos Haití tuvo el control, después Perú se asentó en el campo, controló y en una jugada infeliz, concedimos el primer gol. En el primer tiempo tuvimos el control, pero nos faltó contundencia. Es bueno que se hizo dos goles de pelota parada, entrenamos y trabajamos para eso", finalizó.

En resumen, Mano Menezes indicó que el triunfo de la Selección Peruana 2-1 ante Haití es el primero de muchos ilusionando a los hinchas.