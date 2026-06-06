Policías que cuidaban local de votación fueron baleados para robarles su camioneta en SJM

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Policial

Un violento intento de asalto contra una camioneta particular terminó en una balacera contra dos agentes de la Policía Nacional en San Juan de Miraflores. Los efectivos, que cumplían labores de resguardo electoral, fueron atacados por delincuentes al descubrir su identidad oficial durante la noche.

Detalles del ataque armado

El suceso ocurrió cerca de las diez de la noche en las inmediaciones del Colegio Pacífico, situado en la avenida Andrés Avelino Cáceres. Los delincuentes, que descendieron de un vehículo negro, intentaron robar la unidad sin percatarse de que en su interior estaban los uniformados.

Al darse cuenta de que eran policías, los criminales abrieron fuego en dos ocasiones antes de emprender su huida. Los disparos impactaron en los agentes, quienes fueron trasladados de inmediato al Hospital de Santa Marta para recibir la atención médica necesaria por sus heridas.

Según Latina Noticias, el ataque dejó a una policía mujer con una herida por roce de bala en la frente, mientras que su compañero sufrió un impacto superficial en el tórax. Ambos se encuentran en condición estable tras haber sido atendidos oportunamente por el personal médico.

Investigación y seguridad electoral

Tras la agresión, los atacantes escaparon rápidamente por la avenida Andrés Avelino Cáceres. Las cámaras de seguridad registraron que una mototaxi acompañó la huida de los delincuentes. La policía analiza ahora estas grabaciones para identificar a los responsables y determinar su paradero exacto.

Los vecinos del distrito manifestaron su profunda preocupación por el incremento de delitos como robos y microcomercialización de drogas. A pesar de la instalación de rejas de seguridad, denunciaron que aún existen rutas de escape que son frecuentemente utilizadas por los malhechores durante sus actos.

La institución policial continúa reforzando la seguridad en los locales de votación ante la segunda vuelta electoral. Se han intensificado los patrullajes para prevenir nuevos incidentes y garantizar que la jornada de sufragio se desarrolle con total normalidad para toda la población.

Ante cualquier situación de riesgo, la PNP recordó que se mantiene habilitada la línea 105. Es fundamental que la ciudadanía reporte de inmediato cualquier actividad sospechosa cerca de los centros de votación para permitir una respuesta rápida de las unidades especializadas.

Este atentado contra policías en resguardo electoral en SJM refleja los desafíos de la seguridad ciudadana que enfrenta el país antes de la segunda vuelta. El seguimiento de este ataque a agentes policiales sigue siendo prioridad para las autoridades de Lima.