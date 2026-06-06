Roberto Sánchez "está mintiendo" al negar vínculos de JPP con Movadef, advierte Jorge Nieto

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Política

En una entrevista con el programa Brutalidad Política de Victor Caballero ('Curwen'), el excandidato presidencial por El Buen Gobierno, Jorge Nieto lanzó duras críticas contra el candidato presidencial Roberto Sánchez. Según Nieto, el líder de Juntos por el Perú "miente" al negar que su partido tenga vínculos con el Movadef, organización fachada de Sendero Luminoso.

La acusación se produce luego de que Sánchez, en diálogo con Carlos Cornejo en La República, reconociera haber firmado un acuerdo con el sindicato Fenatep pero rechazara cualquier relación con grupos vinculados al terrorismo.

Las raíces del Fenatep

Nieto sostuvo que no se puede ignorar el origen del Fenatep, heredero del Conare-Sutep, donde varios dirigentes estuvieron ligados al Movadef. Recordó que algunos de sus fundadores figuran en los planillones que la organización presentó al Jurado Nacional de Elecciones en 2010 para intentar su inscripción.

"¿Yo puedo ignorar que hay gente fundadora del Movadef? Lo acaba de negar Roberto Sánchez en una entrevista con Carlos Cornejo, pero él está mintiendo, sabe que está mintiendo", afirmó.

Entre los personajes a los que Nieto haría referencia están, en Puno, el diputado electo por JPP Tito Rojas , quien aparece en documentos oficiales como parte del comité electoral fundacional del Movadef.

En Ayacucho, el exministro de Trabajo de Pedro Castillo y electo senador de JPP, Iber Maraví , fue señalado por sus vínculos con el Conare-Sutep y por haber facilitado la inscripción legal del Fenatep como sindicato nacional en 2021.

Iber Maraví (izquierda) junto a Pedro Castillo y César Tito Rojas (derecha).

La memoria del conflicto

Nieto subrayó que la Comisión de la Verdad y Reconciliación acreditó que Sendero Luminoso fue responsable del 70% de las violaciones a los derechos humanos durante durante la época del terrorismo, con un saldo de 70 mil muertos.

Al sugerir la existencia de miembros vinculados al Movadef dentro del partido de Roberto Sánchez, marcó distancia de cualquier intento de minimizar esos antecedentes.

"Yo no me siento cómodo con esa compañía en una alianza política. Concédeme ese derecho, no me siento cómodo", expresó.

La defensa de Sánchez

En contraste, Sánchez había declarado previamente en La República que su partido no tenía ningún vínculo con organizaciones vinculadas directa o indirectamente con Sendero Luminoso o al Movadef.

"Nosotros rechazamos vínculos, tratos o coordinaciones con algún movimiento que pueda estar en sospecha de antidemocráticos o con vínculos con el terrorismo o la violencia".

Además, justificó el acuerdo con Fenatep como un compromiso con los maestros y defendió a integrantes de su plancha como Brígida Curo, procesada por sedición, a quienes calificó de "perseguidos políticos".

"Lo que hizo la gente fue protestar. (...) [Las noticias] que señalan que estoy hablando de libertad para presos de Sendero o MRTA son una mentira y una patraña", aseguró.

El cruce entre Nieto y Sánchez expone una tensión central en la campaña: mientras el candidato de JPP busca desligarse de cualquier vínculo con el Movadef, sus críticos recuerdan los antecedentes documentados de dirigentes de su partido y el acuerdo con Fenatep para liberar a Castillo y otros "presos políticos".

La acusación de que Sánchez "miente" al negar esos nexos coloca, una vez más, en la cuerda floja la coherencia de su discurso y la credibilidad de su proyecto político en un país marcado por la memoria del terrorismo.