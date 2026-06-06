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Gran despliegue

Reniec abre más de 200 agencias este sábado 6 para entrega de DNI antes de la segunda vuelta electoral

Con el fin de tener un mayor alcance, Reniec abre más de 200 de sus agencias en todo el país para la entrega de DNI antes de las segunda vuelta electoral que se dará el domingo 7.

Reniec abre más de 200 sedes
Reniec abre más de 200 sedes (Composición Exitosa)

06/06/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 06/06/2026

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A puertas de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el domingo 7 de junio, el Reniec abre más de 200 sedes para la entrega de DNI antes de la segunda vuelta electoral a modo de abastecer a la mayor cantidad de ciudadanos antes de la jornada que definirá al próximo presidente de la República.

¿En cuántas agencias atenderá el Reniec?

Hoy sábado 6 de junio, miles de ciudadanos tendrán la oportunidad de recoger su Documento Nacional de Identidad antes de la segunda elección presidencial. En ese sentido, el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil informó que durante todo el día se mantienen habilitadas 251 agencias a nivel nacional que tienen como finalidad entregar los documentos de cara a los comicios electorales que se realizarán el domingo 7.

Dicha medida busca facilitar que los electores cuenten con su DNI al momento de acudir a sus locales de votación y efectuar su el sufragio en la segunda vuelta de las Elecciones Generales 2026.

Reniec atiende en 251 agencias en todo el territorio nacional

Según lo precisado en la publicación, los horarios de atención varían según la región, pero comprenden franjas que van desde las 6:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. 

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Asimismo, las sedes habilitadas se encuentran en las regiones de Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lambayeque, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno, San Martín, Tacna, Tumbes y Ucayali.

En ese sentido, Reniec instó a la población a verificar si su documento se encuentra listo, antes de acercarse a la sede seleccionada durante el trámite para el DNI. 

¿Cómo saber si el DNI ya esta listo para recoger?

Para consulta el estado del trámite del DNI, los usuarios que hayan realizado todos los pasos previos, deberán verificarlo mediante la plataforma digital del Reniec. Para ello, tendrán que colocar su número de DNI o el número de su solicitud en el siguiente enlace.

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Una vez realizada la consulta, el sistema mostrará los datos del ciudadano, la oficina elegida para el recojo y el porcentaje de avance del trámite. Si el estado figura al 100 %, el documento ya puede ser recogido en la agencia correspondiente. Esta herramienta busca evitar desplazamientos innecesarios y agilizar la entrega de documentos en vísperas de la jornada electoral.

Con esta acción extraordinaria, Reniec promueve la facilidad de los trámites en para la entrega de DNI antes de la segunda vuelta electoral en favor de todos los ciudadanos.

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