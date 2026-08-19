Ministro de Defensa ante anuncio de nuevo paro de transportes por la ola de criminalidad: "Tenemos 18 días, estamos trabajando"

19/08/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro de Defensa, Rafael Belaúnde, respondió al anuncio de un nuevo paro de transportistas convocado ante la ola de criminalidad que afecta al sector. El titular del Mindef aseguró que el Gobierno lleva 18 días trabajando para enfrentar la inseguridad.

Ministro de Defensa responde ante paro de transportistas anunciado

Tras una serie de muertes en el sector del transporte, se ha anunciado una paralización este 25 de agosto. Ante esta situación, Rafael Belaunde mencionó que se están realizando acciones para contrarrestar las acciones delictivas.

"La población esta en una situación y con una sensación de peligro que no es reciente, es una situación que hemos heredado y que estamos trabajando en combatir, vamos a implementar una serie de medidas", afirmó.

En ese sentido, el ministro abordó la posibilidad de cambiar el marco legal para que se apliquen medidas más drásticas y señaló que solo cuentan con 18 días en el mando.

"Necesitamos también modificar el marco legal para permitir una acción mucho más decidida en la lucha contra la criminalidad, entonces entiendo yo, un día es demasiado, pero tenemos 18 días en el Gobierno estamos trabajando las reformas", señaló el ministro.

Acciones que se aplicarán para las cárceles

Como parte de las medidas para combatir la extorsión y el sicariato, se anunció que las Fuerzas Armadas asumirán el control perimetral de los penales, con el objetivo de impedir el ingreso de celulares y cualquier tipo de contrabando.

Asimismo, se instalarán escáneres para detectar objetos adheridos al cuerpo y equipos electrónicos, además de implementar un retén militar y un sistema de control que deberán atravesar tanto las visitas como el personal del INPE.

Frente a la indignación colectiva

Durante una entrevista con Exitosa, Ricardo Pareja Fonseca, presidente de la Cámara de Transporte Urbano, señaló que los dirigentes aún están dispuestos a evitar el paro anunciado para este 25 de agosto, siempre que exista una respuesta concreta por parte del Ejecutivo.

Frente a esta situación, el representante del Ministerio de Defensa mencionó que comprende la situación, anunciando que el Gobierno se encuentra trabajando en ello.

"Siento que la situación y el reclamo es legítimo porque entiendo la indignación de tantos años expuestos al sicariato y a la extorsión, pero el Gobierno esta tomando y va a tomar cartas en el asunto, parte de esa solución va a estar en la solicitud de facultades"

Finalmente, las declaraciones del ministro de Defensa ante anuncio de nuevo paro de transportes por la ola de criminalidad es que el Gobierno sigue reforzando sus acciones para que se pueda solucionar esta problemática.