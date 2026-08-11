Cantantes de La Bella Luz son vistas en Depincri: habrían sido citadas por denuncia de Naldy Saldaña

11/08/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El caso que involucra a La Bella Luz y la denuncia de Naldy Saldaña sumó un nuevo capítulo. Varias cantantes de la agrupación fueron vistas ingresando a la Depincri de San Juan de Lurigancho, donde, según informó América Hoy, habrían sido citadas para declarar sobre lo ocurrido con su excompañera.

Cantantes de La Bella Luz en Depincri

Desde tempranas horas de este martes 11 de agosto, las cámaras del magazine América Hoy se instalaron en los exteriores de la Depincri de San Juan de Lurigancho para seguir de cerca las diligencias relacionadas con la denuncia presentada por Naldy Saldaña.

Según informó la reportera Verónica Rondón, aproximadamente desde las 9.30 a. m. comenzaron a llegar a la dependencia policial los abogados vinculados al caso.

Entre ellos se encontraban los representantes legales de César Sánchez Chavesta, exdirector musical de La Bella Luz y primo del dueño de la agrupación, Óscar Custodio, así como la defensa de Naldy Saldaña.

Poco después aparecieron Anely Dávila, Ariana Gonzáles y Fernanda Urbina, integrantes de la conocida orquesta monsefuana. De acuerdo con el programa de América TV, las jóvenes habrían sido citadas para rendir sus primeras declaraciones formales sobre la denuncia.

Las cantantes llegaron acompañadas por sus madres y, según el reporte televisivo, se mostraron sorprendidas y algo asustadas al encontrarse con varios medios de comunicación esperándolas en el lugar.

Sus versiones serían claves

La presencia de las integrantes de La Bella Luz cobra especial relevancia porque sus declaraciones serían incorporadas al informe que se viene elaborando en torno al caso. Asimismo, se informó que la Fiscalía ya inició una investigación de oficio.

Durante el enlace en vivo, la reportera señaló también que la madre de Ariana Gonzáles habría reiterado que su hija desconocía el presunto abuso denunciado por Naldy Saldaña.

Este punto se ha convertido en uno de los aspectos más comentados del caso. Durante una conferencia de prensa ofrecida anteriormente por La Bella Luz, las integrantes aseguraron que no conocían la situación que, según la denuncia, atravesaba su excompañera.

Ahora, sus declaraciones ante las autoridades podrían servir para esclarecer qué información manejaban las cantantes y desde cuándo tenían conocimiento de los hechos denunciados.

Por otro lado, la versión de Naldy Saldaña marcaría una diferencia importante. Según indicó América Hoy, el abogado de la denunciante sostuvo que su patrocinada le habría confirmado que algunos de sus compañeros sí estaban enterados de los presuntos abusos.

Incluso, Naldy había mencionado que existirían conversaciones por chat que podrían respaldar esa afirmación y revelar detalles sobre lo ocurrido.

Así, las cantantes de La Bella Luz acudieron a la Depincri de San Juan de Lurigancho en medio de las investigaciones derivadas de la denuncia de Naldy Saldaña. Sus declaraciones serán claves para esclarecer qué sabían sobre el caso.