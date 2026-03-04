Mayra Couto ROMPE SU SILENCIO y recuerda denuncia contra Andrés Wiese: "Un problema puntualmente"

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La actriz peruana Mayra Couto brindó una reciente entrevista en la que se pronunció sobre la denuncia por acoso sexual que interpuso a Andrés Wiesse en el 2020. Al respecto, señaló que con ello buscó visibilizar un problema que también habita en el ambiente artístico.

La denuncia contra Andrés Wiesse

Tras mantenerse alejada un buen tiempo del escenario del espectáculo, la recordada 'Grace' de 'Al fondo hay sitio' sorprendió mucho a muchos al ser la más reciente invitada del programa de YouTube 'La Linares', que conduce la periodista de América Televisión, Verónica Linares.

Allí decidió brindar mayores detalles acerca de la denuncia pública por acoso sexual que realizó hace seis años contra su excompañero Andrés Wiese. Sobre ello, la intérprete escénica manifestó que la intención fue exponer una problemática que afirmó persiste en el mundo de las artes escénicas.

"Eso (acoso sexual) es un problema puntualmente. Lo que hice fue tratar de visibilizar un problema que creo que sigue existiendo y no solamente en Perú, sino alrededor de todo el mundo porque la actuación es un juego, pero también una coreografía. Sabes exactamente lo que va a pasar, lo que vas a hacer y ojalá fuese así en todos lados", indicó.

Bajo esa premisa, lamentó que muchas actrices hayan atravesado lo mismo que le sucedió con otros actores y en otros países. Además, refirió que debe ser un tema abordado.

"Es complicado en realidad el tema, pero sí está bueno conversarlo por ejemplo en clases de teatro, que todo tiene que ser consensuado y coreografiado siempre y para evitar precisamente malentendidos", expresó.

Ejemplificó ello trayendo a la memoria que durante su trabajo en la serie 'Cumbia pop' dio vida a un personaje que hacia lucha por lo que tuvo que aprender cómo era esto, sin embargo, sucedió que en una escena, se le rompió un diente luego que un actor la golpeara de casualidad con su codo.

El tema del embarazo

En otro momento del diálogo, Couto sorprendió al revelar que sí tiene la idea de poder extender su familia y quizá en algún momento convertirse en madre, pero aseguró que raíz de la detección de un cáncer a la tiroides en 2013 se torna un tema complicado.

"Mi anatomía no tiene las mismas condiciones que otras mujeres para poder crear un bebé. Tengo falta de hormonas. Yo no produzco calcio por ejemplo. Esa es una de las cosas que me da miedo", manifestó.

