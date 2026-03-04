Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Si no quieres perderte ningún partido de este miércoles 4 de marzo de 2026, aquí te dejamos la guía completa de los encuentros de hoy, con horarios y canales, donde no solo habrá encuentros por la Copa Libertadores, sino también por la Copa Sudamericana y varios duelos atractivos que llegan desde Europa.

Partidos de la Copa Libertadores

La jornada arranca con duelos determinantes en torneos continentales. El foco estará puesto en la Copa Libertadores, donde el representante peruano buscará dar el golpe fuera de casa.

Carabobo FC vs Sporting Cristal | 5:00 p. m. | ESPN y Disney+

| 5:00 p. m. | ESPN y Disney+ Deportes Tolima vs O'Higgins | 7:30 p. m. | ESPN y Disney+

Partidos de la Copa Sudamericana

Por otro lado, la Copa Sudamericana también ofrece una jornada con partidos atractivos que llaman la atención de los hinchas:

Caracas FC vs Metropolitano FC | 5:00 p. m. | ESPN y Disney+

| 5:00 p. m. | ESPN y Disney+ Blooming vs San Antonio Bulo Bulo | 5:00 p. m. | ESPN y Disney+

| 5:00 p. m. | ESPN y Disney+ Sportivo Trinidense vs Olimpia | 7:30 p. m. | ESPN y Disney+

| 7:30 p. m. | ESPN y Disney+ Universidad de Chile vs Palestino | 7:30 p. m. | ESPN y Disney+

| 7:30 p. m. | ESPN y Disney+ Atlético Nacional vs Millonarios | 7:30 p. m. | ESPN y Disney+

| 7:30 p. m. | ESPN y Disney+ Deportivo Cuenca vs Libertad FC | 7:30 p. m. | ESPN y Disney+

Premier League

Brighton & Hove Albion vs Arsenal FC | 2:30 p. m. | ESPN2 y Disney+

| 2:30 p. m. | ESPN2 y Disney+ Manchester City vs Nottingham Forest | 2:30 p. m. | Disney+

| 2:30 p. m. | Disney+ Fulham FC vs West Ham United | 2:30 p. m. | Disney+

| 2:30 p. m. | Disney+ Aston Villa vs Chelsea FC | 2:30 p. m. | Disney+

| 2:30 p. m. | Disney+ Newcastle United vs Manchester United | 3:15 p. m. | Disney+

Copa del Rey

Real Sociedad vs Athletic Club | 3:00 p. m. | América TV y Movistar Deportes

LaLiga

Rayo Vallecano vs Real Oviedo | 1:00 p. m. | Disney+

Bundesliga

Hamburger SV vs Bayer Leverkusen | 2:30 p. m. | Disney+

Copa Italia

Lazio vs Atalanta | 3:00 p. m. | DIRECTV Sports y DGO

Liga Profesional Argentina

Lanús vs Boca Juniors | 7:00 p. m. | TyC Sports y ESPN Premium

Primera A - Colombia

Fortaleza CEIF vs Jaguares de Córdoba | 8:00 p. m. | Fanatiz y Win+ Fútbol

| 8:00 p. m. | Fanatiz y Win+ Fútbol Liga MX

Puebla FC vs Tigres UANL | 8:00 p. m. | TUDN y ViX

| 8:00 p. m. | TUDN y ViX Monterrey vs Querétaro FC | 8:00 p. m. | ViX

| 8:00 p. m. | ViX Atlas FC vs Club Tijuana | 10:00 p. m. | ViX

| 10:00 p. m. | ViX Club América vs FC Juárez | 10:00 p. m. | TUDN USA

De esta manera, los partidos de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026, llegan con una guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo, en una jornada que reúne duelos imperdibles para seguir el fútbol de principio a fin.