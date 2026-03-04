Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 04/03/2026
Si no quieres perderte ningún partido de este miércoles 4 de marzo de 2026, aquí te dejamos la guía completa de los encuentros de hoy, con horarios y canales, donde no solo habrá encuentros por la Copa Libertadores, sino también por la Copa Sudamericana y varios duelos atractivos que llegan desde Europa.
Partidos de la Copa Libertadores
La jornada arranca con duelos determinantes en torneos continentales. El foco estará puesto en la Copa Libertadores, donde el representante peruano buscará dar el golpe fuera de casa.
- Carabobo FC vs Sporting Cristal | 5:00 p. m. | ESPN y Disney+
- Deportes Tolima vs O'Higgins | 7:30 p. m. | ESPN y Disney+
Partidos de la Copa Sudamericana
Por otro lado, la Copa Sudamericana también ofrece una jornada con partidos atractivos que llaman la atención de los hinchas:
- Caracas FC vs Metropolitano FC | 5:00 p. m. | ESPN y Disney+
- Blooming vs San Antonio Bulo Bulo | 5:00 p. m. | ESPN y Disney+
- Sportivo Trinidense vs Olimpia | 7:30 p. m. | ESPN y Disney+
- Universidad de Chile vs Palestino | 7:30 p. m. | ESPN y Disney+
- Atlético Nacional vs Millonarios | 7:30 p. m. | ESPN y Disney+
- Deportivo Cuenca vs Libertad FC | 7:30 p. m. | ESPN y Disney+
Premier League
- Brighton & Hove Albion vs Arsenal FC | 2:30 p. m. | ESPN2 y Disney+
- Manchester City vs Nottingham Forest | 2:30 p. m. | Disney+
- Fulham FC vs West Ham United | 2:30 p. m. | Disney+
- Aston Villa vs Chelsea FC | 2:30 p. m. | Disney+
- Newcastle United vs Manchester United | 3:15 p. m. | Disney+
Copa del Rey
- Real Sociedad vs Athletic Club | 3:00 p. m. | América TV y Movistar Deportes
LaLiga
- Rayo Vallecano vs Real Oviedo | 1:00 p. m. | Disney+
Bundesliga
- Hamburger SV vs Bayer Leverkusen | 2:30 p. m. | Disney+
Copa Italia
- Lazio vs Atalanta | 3:00 p. m. | DIRECTV Sports y DGO
Liga Profesional Argentina
- Lanús vs Boca Juniors | 7:00 p. m. | TyC Sports y ESPN Premium
Primera A - Colombia
- Fortaleza CEIF vs Jaguares de Córdoba | 8:00 p. m. | Fanatiz y Win+ Fútbol
- Liga MX
- Puebla FC vs Tigres UANL | 8:00 p. m. | TUDN y ViX
- Monterrey vs Querétaro FC | 8:00 p. m. | ViX
- Atlas FC vs Club Tijuana | 10:00 p. m. | ViX
- Club América vs FC Juárez | 10:00 p. m. | TUDN USA
De esta manera, los partidos de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026, llegan con una guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo, en una jornada que reúne duelos imperdibles para seguir el fútbol de principio a fin.