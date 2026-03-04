RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Deportes
Agenda futbolera

Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo

Este miércoles 4 de marzo del 2026 llega cargado de fútbol internacional y sudamericano. Revisa aquí la guía completa de partidos de hoy, con horarios y canales para ver fútbol en vivo.

Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026
Partidos de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026 (Difusión)

04/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes / Actualizado al 04/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Si no quieres perderte ningún partido de este miércoles 4 de marzo de 2026, aquí te dejamos la guía completa de los encuentros de hoy, con horarios y canales, donde no solo habrá encuentros por la Copa Libertadores, sino también por la Copa Sudamericana y varios duelos atractivos que llegan desde Europa.

Partidos de la Copa Libertadores

La jornada arranca con duelos determinantes en torneos continentales. El foco estará puesto en la Copa Libertadores, donde el representante peruano buscará dar el golpe fuera de casa.

  • Carabobo FC vs Sporting Cristal | 5:00 p. m. | ESPN y Disney+
  • Deportes Tolima vs O'Higgins | 7:30 p. m. | ESPN y Disney+

Partidos de la Copa Sudamericana

Por otro lado, la Copa Sudamericana también ofrece una jornada con partidos atractivos que llaman la atención de los hinchas:

  • Caracas FC vs Metropolitano FC | 5:00 p. m. | ESPN y Disney+
  • Blooming vs San Antonio Bulo Bulo | 5:00 p. m. | ESPN y Disney+
  • Sportivo Trinidense vs Olimpia | 7:30 p. m. | ESPN y Disney+
  • Universidad de Chile vs Palestino | 7:30 p. m. | ESPN y Disney+
  • Atlético Nacional vs Millonarios | 7:30 p. m. | ESPN y Disney+
  • Deportivo Cuenca vs Libertad FC | 7:30 p. m. | ESPN y Disney+

Premier League

  • Brighton & Hove Albion vs Arsenal FC | 2:30 p. m. | ESPN2 y Disney+
  • Manchester City vs Nottingham Forest | 2:30 p. m. | Disney+
  • Fulham FC vs West Ham United | 2:30 p. m. | Disney+
  • Aston Villa vs Chelsea FC | 2:30 p. m. | Disney+
  • Newcastle United vs Manchester United | 3:15 p. m. | Disney+

Copa del Rey

  • Real Sociedad vs Athletic Club | 3:00 p. m. | América TV y Movistar Deportes

LaLiga

  • Rayo Vallecano vs Real Oviedo | 1:00 p. m. | Disney+

Bundesliga

  • Hamburger SV vs Bayer Leverkusen | 2:30 p. m. | Disney+

Copa Italia

  • Lazio vs Atalanta | 3:00 p. m. | DIRECTV Sports y DGO

Liga Profesional Argentina

  • Lanús vs Boca Juniors | 7:00 p. m. | TyC Sports y ESPN Premium

Primera A - Colombia

  • Fortaleza CEIF vs Jaguares de Córdoba | 8:00 p. m. | Fanatiz y Win+ Fútbol
  • Liga MX
  • Puebla FC vs Tigres UANL | 8:00 p. m. | TUDN y ViX
  • Monterrey vs Querétaro FC | 8:00 p. m. | ViX
  • Atlas FC vs Club Tijuana | 10:00 p. m. | ViX
  • Club América vs FC Juárez | 10:00 p. m. | TUDN USA

De esta manera, los partidos de hoy, miércoles 4 de marzo del 2026, llegan con una guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo, en una jornada que reúne duelos imperdibles para seguir el fútbol de principio a fin.

Partidos de hoy, martes 3 de marzo de 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo
Lee también

Partidos de hoy, martes 3 de marzo de 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo

Partidos de hoy, lunes 2 de marzo de 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo
Lee también

Partidos de hoy, lunes 2 de marzo de 2026: Guía completa de horarios y canales para ver fútbol en vivo

Temas relacionados canales Carabobo Copa Libertadores Copa Sudamericana futbol horarios miércoles 4 de marzo partidos de hoy Sporting Cristal

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA