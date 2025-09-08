Ministro del Interior responde a críticas a su gestión: "Que no se diga que no estamos trabajando"

08/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La criminalidad, el sicariato y la extorsión se han convertido en un flagelo para todo el país gracias a su alarmante crecimiento en todo el territorio y la cual cobra decenas de vidas a diario. Pese a ello y las críticas que pesan sobre se gestión, el ministro del Interior, Carlos Malaver, se defendió de los cuestionamientos en una reciente aparición pública.

Ministro del Interior se defiende de las críticas a su gestión

Luego de recibir 1500 fusiles de manos de la presidenta Dina Boluarte, el titular del Mininter se refirió a los recientes hechos delincuenciales contra buses de transporte público en diversas partes de Lima. Además, habló sobre su próxima visita al Congreso de la República para dar los alcances que ha tomado su cartera para combatir dicha problemática.

Sobre ello, Carlos Malaver hizo énfasis en el descuido que ha tenido la Policía Nacional del Perú en diversos aspectos como armamento, logístico y tecnología. A su vez, pidió que el trabajo de la PNP no caiga en saco roto exigiendo que se cumplan las leyes existentes.

"Aprovecho esta oportunidad para dar a conocer a los 130 congresistas, pero más aún a toda la ciudadanía de lo que está realizando la policía. Como lo vuelvo a repetir, denle una mirada a esto: 4 décadas después recién y no solo en el tema de armamento, hay una serie de situaciones logísticas y hay que mejorar la normativa. Lo más importante es que se cumpla la ley", indicó.

Otro pedido que hizo el titular del Mininter es la creación de un penal donde los reos están completamente aislados del exterior ya que actualmente estos operan desde adentro de las prisiones.

🔴🔵#ExitosaTeEscucha 🎤 | El ministro el Interior, Carlos Malaver, respondió a las criticas contra su gestión por el aumento de la inseguridad ciudadana y aseguró que el Mininter está trabajando para combatir la criminalidad.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺 Movistar:... pic.twitter.com/YsDNgdJmDT — Exitosa Noticias (@exitosape) September 8, 2025

"Un establecimiento penitenciario de régimen cerrado porque lamentablemente hay una serie de cumplimientos que hay que darles, con líneas telefónicas, visitas permanentes y en pocas palabras sería como mandar a un delincuente donde está mucho mejor adentro que afuera", añadió.

Están trabajando

Luego de ser consultado sobre una posible renuncia a su cartera, Malaver Odias dejó en claro que, pese a todo, viene trabajando arduamente para combatir la criminalidad en el Perú.

"Estoy cumpliendo mi trabajo y estamos enfocados en la lucha contra la criminalidad. No se diga en ningún momento que no se está trabajando", finalizó.

De esta manera, el ministro del Interior, Carlos Malaver, defendió su gestión pese a las recientes críticas por el crecimiento de la criminalidad en todo el país.