PNP informa de un posible hackeo a la base de datos de la Dirección de Inteligencia

05/09/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Policía Nacional del Perú, a través de sus redes sociales, dieron a conocer una preocupante información, pues advierten de un posible hackeo a la base de dato de la Dirección de Inteligencia de la PNP.

Comunicado de la PNP

Según el pronunciamiento, el personal de la División de Seguridad Digital de la Dirección de Inteligencia de la PNP alertó sobre una posible vulneración de los servidores usados por la Dirección. Posteriormente, se advirtió a través de publicaciones con datos filtrados a través de la aplicación Telegram, en el grupo denominado "DefacePerú Chat".

Tras conocer ello, las autoridades activaron el plan de contingencia, por lo que procedieron a suspender los servicios. Sumado a ello, informaron a la Dirección de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la PNP, una entidad que se encarga de la administración y la seguridad de los servidores de la DIRIN, con el fin de que adopten medidas.

Asimismo, la Dirección de Ciberdelincuencia, dio inicio con las investigaciones, pericias y todas las acciones destinadas a perseguir el delito cibernético para lograr con la identificación y captura de los posibles autores del hackeo.

Noticia en desarrollo...