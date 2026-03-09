Ministro del Interior sobre Plan de Seguridad: "Vamos a anticiparnos al delito con inteligencia y una PNP más profesional"

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, Hugo Begazo de Bedoya, participó de la ceremonia de promulgación Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028. Durante su discurso, ratificó su compromiso en enfrentar el crimen organizado, fortalecer la acción policial y recuperar la tranquilidad de la ciudadanía.

Ceremonia de promulgación

Durante la actividad oficial, la cual se llevó a cabo en el distrito de San Isidro, el titular del Ministerio del Interior (Mininter) explicó que dicho plan "consolida" la respuesta del Estado frente a un fenómeno criminal cada vez más violento y complejo.

En la ceremonia también participó la presidenta del Consejo de Ministros, Denisse Miralles; y el presidente de la República, José María Balcázar, quien también brindó un discurso en donde recalcó el "inicio de una ofensiva programática para desarticular bandas criminales y fortalecer el patrullaje en cada rincón del país".

En tal sentido, Begazo precisó que desde su cartera se ha iniciado la implementación de políticas públicas para reducir el delito, recuperar la confianza ciudadana y modernizar la seguridad pública. Según indicó, se usará la tecnología e inteligencia para tener una Policía Nacional más "profesional".

"El crimen ha cambiado y hoy opera mediante estructuras más violentas y redes que incluso cruzan fronteras. Frente a ello, la única manera de derrotarlo es con una acción conjunta del Estado, con una estrategia que actúe en todos los frentes: prevención, control territorial, inteligencia, investigación criminal y una respuesta oportuna del sistema de justicia", dijo ante la prensa, este lunes 9 de marzo.

El ministro Hugo Begazo anunció que su gestión inició la implementación de políticas públicas para reducir el delito, recuperar la confianza ciudadana y modernizar la seguridad pública. "Vamos a anticiparnos al delito con inteligencia, tecnología y una Policía más profesional". pic.twitter.com/yzwRT4IjWj — Ministerio del Interior 🇵🇪 (@MininterPeru) March 9, 2026

Cabe mencionar que, para el ministro del Interior, dicha estrategia cuenta con los compromisos del Poder Ejecutivo, las entidades del sistema de justicia, los gobiernos regionales y locales, así como las instituciones que conforman el Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana.

Objetivos estratégicos

La estrategia del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028 se estructura en cuatro objetivos principales:

Fortalecer las estrategias de prevención policial y comunitaria en territorios de alta vulnerabilidad.

Mejorar el control territorial del Estado en zonas de frontera y espacios vulnerables.

Fortalecer las capacidades de inteligencia, investigación criminal y análisis criminalístico.

Reforzar la administración de justicia y el control en los establecimientos penitenciarios.

En conclusión, el titular del Mininter, Hugo Begazo, anunció el proceso para formular políticas públicas del sector seguridad, con la finalidad de erradicar la criminalidad organizada. Según precisó, se fortalecerá a la Policía Nacional mediante el uso de tecnología e inteligencia.