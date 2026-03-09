Presidente Balcázar en promulgación de Plan de Seguridad: "Yo confío en las fuerzas policiales y en las FF. AA."

09/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El presidente de la República, José María Balcázar, se pronunció tras la aprobación del Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028. Según precisó, su Gobierno tiene el deber del aplacar, enfrentar y aniquilar el crimen organizado que genera la inseguridad del Perú.

Actividad oficial en San Isidro

Durante la ceremonia de promulgación de dicho plan, la cual se realizó en el distrito de San Isidro, el jefe de Estado indicó que la inseguridad ciudadana debe ser combatida de forma integral, teniendo en cuenta su "mutación".

En tal sentido, precisó que la Policía Nacional del Perú (PNP) conoce el actuar de las bandas criminales, por lo que deben enfrentar el crimen con la tecnología y las medidas nuevas que se incluyen en dicho plan.

Cabe mencionar que, el jefe de Estado evitó brindar detalles sobre este nuevo plan de seguridad, "porque sería advertir al delincuente", sin embargo, aseguró que se tienen los marcos generales para que la ciudadanía conozca el actuar del Estado ante dicha problemática.

Plan de Seguridad podrá ser "reajustado"

Según precisó, el Estado enfrentará la inseguridad con la ley y con las "armas de la democracia", resaltando que el plan no tiene un contenido autoritario extremo que pretenda dañar la figura democrática en el país.

"Por eso estamos hoy dando paso fundamental con la Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, que podrá ser reajustado desde luego porque la criminalidad así lo exige y porque además la dinámica de este fenómeno criminal implica darle batalla en todos los sectores que tienen que ver", dijo ante la prensa, este lunes 9 de marzo.

De tal modo, Balcázar indicó que esta lucha también involucra en trabajo del Poder Judicial, Instituto Nacional Penitenciario (INPE), Ministerio Público; asimismo, se convocará a las facultades de derecho, debido a que buscan tener un "Plan B legislativo".

"En este plan de estrategia el Estado busca enfrentar de manera rápida los desafíos urgentes que enfrenta es recuperar el orden, fortalecer el principio de autoridad y garantizar que la ley prevalezca en territorio nacional", detalló.

Confía en PNP y Fuerzas Armadas

Al respecto, anunció que se han modificado la ley a la intervención policial y del Ministerio Público, por lo que se espera que los resultados sean "más halagadores". Con total certeza, el presidente manifestó su confianza en las fuerzas policiales y en las Fuerzas Armadas para luchar contra este problema que afecta a la ciudadanía en el día a día.

"Tienen que poner toda su inteligencia y todos sus recursos para colaborar en conjunto para erradicar de una vez por todas la criminalidad que azota el país, yo sé que sí se puede hacer, estoy convencido que cuando se trabaja en equipo y en conjunto, se puede lograr fácilmente los resultados", enfatizó.

En conclusión, el presidente José María Balcázar se mostró convencido en que se podrá erradicar la criminalidad y delincuencia del país. Según precisó, un trabajo en conjunto sería la clave para ello.