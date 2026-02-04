Ministro de Justicia asevera que el hacinamiento penitenciario será una de las prioridades de la SUNIR: "Vamos a superar"

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En entrevista exclusiva para Exitosa, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez Laura, se pronunció esta mañana sobre la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que se encargará de administrar el sistema penitenciario nacional en reemplazo del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) y el Programa Nacional de Centros Juveniles (PRONACEJ).

Como es de conocimiento, la flamante nueva institución del Estado dará su "primer paso" para su creación en un plazo máximo de 10 días hábiles, con la creación de la Comisión de Transferencia que se encargará de la absorción de las entidades a disolver. Posterior a ello, en 90 días se deberá tener por sentada la creación del nuevo ente rector del los establecimientos penitenciarios y centros de rehabilitación juveniles.

Deshacimiento penitenciario será prioridad de la SUNIR

Una de las principales y graves problemáticas al interior del sistema penitenciario es la sobrepoblación de reos e infractores juveniles. Es decir, los 69 penales ubicados en diferentes regiones albergan a más de 100 000 prontuarios, cuando la capacidad es de tan solo 41 000, habiendo un hacinamiento de aproximado de 139 %.

Como parte de las nuevas políticas y funciones que tendrá la SUNIR, Martínez Laura indicó que los "cambios estructurales" permitirán hacer "más eficiente la gestión", en referencia que "algunos malos elementos" del INPE no han realizado un correcto trabajo ante un problema que lleva años sin atender de manera formal.

"Es un gran problema que, estamos seguros, vamos a superar con la creación de esta Superintendencia. Ya en esta gestión hemos sentado las bases para la ampliación de algunos penales y también continuar con la construcción, sobre todo del mega penal de Ica. En cuanto a la ampliación, hemos puesto la primera piedra en Pucallpa, vamos a seguir también con la ampliación del penal de Arequipa", mencionó.

Destaca resultados de las requisas en los penales

Desde que el gobierno de José Jerí declarase en octubre del 2025 el primer estado de emergencia ante la grave crisis de inseguridad ciudadana que azota Lima y Callao, los operativos en los establecimientos penitenciarios han sido una constante, revelando la filtración de ingreso de objetos no permitidos por ley.

En ese sentido, enfatizó que su "labor no es de escritorio", destacando los resultados obtenidos en los últimos 90 días. Aseverando, además, que con la puesta en marcha de la SUNIR, se reducirá la corrupción al interior de los penales, como una de sus principales finalidades.

"Se han realizado 2 956 requisas a nivel nacional y hemos encontrado una serie de objetos como, por ejemplo, más de 400 celulares, más de 700 accesorios, como cargadores, 15 kilo de droga, licor, arma blanca, antenas. Todo esto es gracias a la constante intervención que realiza el Gobierno, junto con sus autoridades, y así recobrar, primero el principio de autoridad y luego el control de las cárceles", destacó.

De esta manera, el titular de Justicia asevera que uno de los principales puntos a tratar por la SUNIR será el hacinamiento penitenciario.