Alianza Lima sufre ataque de hinchas de 2 de Mayo afuera de su hotel de concentración

04/02/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La previa del duelo de Alianza Lima ante 2 de Mayo por la Copa Libertadores 2026 se vio empañada por un hecho lamentable. Hinchas de 'El Gallo Norteño' realizaron un ataque afuera del hotel de concentración del equipo peruano, lanzando fuegos artificiales que alteraron la tranquilidad del plantel. Afortunadamente, los responsables ya fueron capturados por las autoridades locales.

Ataque a Alianza Lima en Paraguay

Todo pasó la noche antes del debut de Alianza Lima en la Copa Libertadores, que será hoy, miércoles 4 de febrero, a las 19:30 en el estadio Río Parapití.

Dos hinchas de 2 de Mayo 🇵🇾 protagonizaron un incidente en las afueras del hotel de concentración de ALIANZA LIMA. Lanzaron fuegos artificiales para molestar el descanso del plantel, en la previa de ala Copa Libertadores 🏆. Ya fueron capturados.pic.twitter.com/5rkH74EpLk — Gianina González 🇵🇪 (@gianinag15) February 4, 2026

Dos hinchas de 2 de Mayo se les ocurrió hacer bulla justo frente al hotel donde estaba concentrado el equipo. Tiraron fuegos artificiales para molestar a los jugadores y sacarles el sueño antes del partidazo internacional.

El lío generó bastante alarma entre los jugadores y el cuerpo técnico, que estaban concentrados tratando de ultimar detalles para el partido. La policía paraguaya llegó rápido y detuvo a los responsables. Así, todo volvió a la calma en el hotel y el plantel pudo seguir con su preparación sin más sobresaltos.

Posibles alineaciones

El técnico Pablo Guede tendrá que ajustar su once debido a varias bajas. Luis Advíncula y Luis Ramos no estarán disponibles por problemas físicos tras la victoria ante Sport Huancayo en la Liga 1.

Además, Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña permanecen separados del plantel por denuncias fuera del ámbito deportivo, lo que obligó a la dirección técnica a modificar la estrategia para enfrentar a 2 de Mayo.

Se estima que el equipo alinearía a Guillermo Viscarra en el arco; Mateo Antoni, Renzo Garcés, D'Alessandro Montenegro y Cristian Carbajal en defensa; Fernando Gaibor y Gianfranco Chávez en volante. Gaspar Gentile y Eryck Castillo como extremos; Jairo Vélez como '10′ y Paolo Guerrero o Federico Girotti como única punta.

Por su parte, 2 de Mayo buscará resarcirse de la dura derrota 5-1 ante Nacional en la última fecha del Torneo Apertura, presentando a Ángel Martínez; Víctor Davalos, Pedro Sosa, Miguel Barreto, Wilson Ibarrola; Elías Alfonso, Ulises Coronel, Óscar Romero, Marcos Gaona; Fernando Cáceres y Rodrigo Ruiz Díaz.

El partido será transmitido en Perú por ESPN y también estará disponible vía streaming en Disney Plus, comenzando a las 19:30 hora local peruana.

Así, Alianza Lima vivió un tenso momento fuera de su hotel de concentración en Paraguay cuando hinchas de 2 de Mayo lanzaron fuegos artificiales para alterar su descanso. Afortunadamente, los responsables del ataque ya fueron capturados.