Ministro de Justicia: Creación de SUNIR será anunciada en la segunda quincena de enero

El ministro de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), Walter Martínez Laura, se refirió sobre la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (SUNIR), entidad que se encargará de administrar el sistema penitenciario nacional, labor que a la fecha recae sobre el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Como se recuerda, la puesta en marcha de esta nueva entidad adscrita a su sector es parte de unos de los proyectos aprobados por el Congreso en diciembre último, en el marco de la solicitud de delegación de facultades que presentó el Ejecutivo para legislar en materia de seguridad ciudadana y lucha contra la criminalidad organizada, crecimiento económico responsable y fortalecimiento institucional, por un período de 60 días.

Antes que acabe enero será presentada

Con el objetivo de darle un nuevo giro a la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado, especialmente a los delitos de sicariato y extorsión que se originan desde prisión; además, teniendo en cuenta los últimos casos de fuga de reos y motines en los centros de rehabilitación juveniles, el titular del MINJUSDH anunció que antes que acabe enero será la presentación de la SUNIR para su próxima entrada en vigor.

"Se toman medidas reactivas, pero no solo es eso, lo que tenemos que generar es prevención para evitar que se cometan más delitos, para evitar que tengamos hacinamiento, para evitar que crezca la inseguridad ciudadana. Y eso es a lo que estamos apuntando, es uno de los objetivos que tenemos con esta nueva superintendencia que próximamente vamos a implementar", sostuvo a TV Perú.

Refirió, además, que la desorganización penitenciaria permite tener "a reos reos primarios mezclados con reos de alta peligrosidad", lo cual - considera - da lugar a lo que se denomina la "escuelas de la delincuencia", situación que busca contrarrestar el Ejecutivo con la SUNIR.

Destaca operativos en los penales durante estado de emergencia

Desde que se puso en marcha el primer estado de emergencia por el incremento de la inseguridad ciudadana, a partir de octubre último, los operativos en los penales ha sido una constante en el gobierno de José Jerí, accionar que destaca el titular del sector.

"Lo que estamos haciendo ahora es recuperar el principio de autoridad, algo que se estaba perdiendo y que no se habían preocupado gestiones anteriores, eso lo estamos haciendo ahora. Y ustedes lo están viendo con acciones concretas", destacó.

En ese sentido, recuerda las imposiciones hacia los reos desde hace casi tres meses, como, por ejemplo, permanecer tan solo dos horas en el patio, no estar en los pasadizos y escaleras, la restricción de visitas, el apagón eléctrico, así como el no tener tomacorrientes, enchufes o interruptores.

En el marco del incremento de la inseguridad ciudadana, el ministro de Justicia confirmó que en los próximos días será presentada la SUNIR, entidad que reemplazará en funciones al INPE.