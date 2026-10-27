Ministro de Salud Luis Dyer califica como presunto "secuestro" la desaparición de un bebé nacido en el Callao

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El titular del Minsa, Luis Dyer, calificó como un presunto secuestro el caso de María Elena Sicha, una paciente que dio a luz en el hospital Adolfo Salas Carrión del Callao. Como se sabe, la mujer recibió un solo bebé pese a contar con cuatro ecografías que confirmaban un embarazo gemelar.

Ante ello, el funcionario recibió una documentación médica durante el programa en Panamericana, donde escuchó el testimonio de Elizabeth Sicha, hermana de la afectada. El Ministerio Público ya investigan a doce trabajadores del centro de salud que estuvieron presentes en el parto.

"Hay suficientes evidencias"

Cabe mencionar que la familia presentó cuatro ecografías previas que mostraban un embarazo múltiple, incluyendo un último estudio en la semana 39 con 5 días que definía a la paciente como 'multigesta' con embarazo doble.

No obstante, tras el parto, el personal médico le entregó únicamente un bebé y argumentó una confusión "por pruebas espejo" en los estudios ecográficos.

"No es una, no es dos ecografías, son cuatro ecografías. La última es del hospital, en que dice multigesta. Ministro, no es como ellos dicen que es uno. Hay suficientes evidencias", dijo Elizabeth Sicha.

Por ello, la hermana de la paciente acudió a las instalaciones de Panamericana para exponer su demanda a través de un mensaje grabado y transmitido en vivo. Elizabeth Sicha manifestó sentir temor por su seguridad tras mostrar los documentos ante las cámaras de televisión.

"Estamos hablando de un secuestro"

Durante su intervención televisiva, Luis Dyer, revisó el caso y se refirió sobre los controles prenatales.

Como se sabe, la carpeta entregada al funcionario reúne los estudios realizados a la madre antes de ingresar al quirófano del hospital del Callao.

"Si las pruebas son las correctas y las ecografías dicen lo correcto, estamos hablando de un secuestro. Este es un secuestro", dijo Luis Dyer.

No obstante, el funcionario aclaró que la administración del hospital Adolfo Salas Carrión pertenece al gobierno regional del Callao, entidad encargada de gestionar los centros de salud de dicha jurisdicción. Pese a ello, confirmó que su sector aplicará medidas disciplinarias contra el personal que resulte implicado.

"Todo lo que es medida disciplinaria van a haber. Lo más importante hoy estamos enfocados con la fiscalía y la policía en el tema de recuperación del bebé", dijo Luis Dyer.

No obstante, Dyer evitó detallar las sanciones administrativas específicas mientras se desarrollan las investigaciones. En esa línea, puntualizó que las medidas se definirán al concluir las pesquisas y precisó que, de comprobarse el delito de secuestro, a los responsables les correspondería la pena de cadena perpetua.