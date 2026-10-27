Cusco: gobernador regional indica que está completamente listo el protocolo para la visita del papa León XIV

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En entrevista con Exitosa, el gobernador regional del Cusco, Werner Salcedo, indicó que está completamente listo el protocolo por la visita del papa León XIV a la 'ciudad imperial'. Dio detalles del programa que cumplirá el sumo pontífice y la seguridad que se desplegará para resguardar sus actividades.

Cusco listo para recibir al papa

De acuerdo con la autoridad regional, el protocolo está planificado desde su llegada, estimada para las 10:00 de la mañana del domingo 15 de noviembre desde la ciudad de Chiclayo. Como se recuerda, el sumo pontífice permanecerá en territorio cusqueño unas horas antes de dirigirse a la selva peruana.

"Prácticamente ya se tiene todo el protocolo. 10:00 de la mañana que arriba el papa, 10:30 el encuentro que tenemos en Sacsayhuamán, 11:45 es el rezo en la Plaza de Armas y 01:05 p.m. está tomando su vuelo para ir a Pucallpa, manifestó" Werner Salcedo.

Con respecto a las medidas de seguridad que se tomarán en el recorrido que realizará por la 'ciudad imperial', precisó que habrá un importante despliegue de efectivos en cada uno de los puntos donde estará.

"Se ha previsto que vamos a disponer de dos mil policías, que está debidamente calculado. Estamos trabajando con la Décima Región, así mismo, nosotros como Gobierno Regional estamos poniendo a nuestra Gerencia de Dirección de Riesgos, de Salud, para disponer ambulancias, atenciones propias que se pueda dar en emergencias, señaló".

400 mil fieles llegarían a Cusco por el papa

El gobernador Werner Salcedo indicó que se para esta visita papal se espera que unos 400 mil fieles, (350 mil nacionales y 50 mil extranjeros) visiten Cusco. Sostuvo que la Comisión del Vaticano que arribó al país debe aprobar sus planteamientos de donde se realizarían las actividades de León XIV.

Con respecto a los 14 vuelos que se suspenderán durante el 15 de noviembre, manifestó que esto se dispuso al ser una exigencia de la Santa Sede. Argumentó que son las empresas aéreas las que tienen que ayudar a superar el problema y que se les precisará cómo trabajan cuando reciben turistas sin que esto afecte a quienes viven en torno al Aeropuerto Alejandro Velasco Astete.

Confirmada la visita del papa León XIV al Perú, el gobernador de Cusco, Werner Salcedo, aseguró que tienen todos los protocolos listos para recibir al sumo pontífice y garantizar su seguridad, así como el de los asistentes. Además, indicó que unos 400 mil fieles llegarían a la 'ciudad imperial' por este suceso.