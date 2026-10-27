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Visita papal al Perú

Visita del papa León XIV: delegación del Vaticano inspecciona sedes principales en Lima y en Chiclayo

La tercera delegación enviada por la Santa Sede verificó los accesos del Estadio Nacional junto a la Policía Nacional, Bomberos y la Cancillería para la cita juvenil del jueves 12 de noviembre.

Logística de Santa Sede.
Logística de Santa Sede. Composición Exitosa

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/10/2026

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Una delegación de avanzada del Vaticano arribó a Lima para verificar los recintos donde estará el Papa León XIV durante su visita oficial. El equipo se concentró en el Estadio Nacional, lugar que albergará la reunión con los jóvenes programada para el jueves 12 de noviembre.

En esa línea, agentes de la Policía Nacional, funcionarios de la Cancillería y técnicos de Gestión del Riesgo de Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima acudieron al recinto deportivo. Estos equipos trabajaron para estructurar los planes de vigilancia, las rutas de tránsito y los protocolos de respuesta.

Estadio Nacional y la Catedral de Lima

Las tareas de supervisión en el recinto de la calle José Díaz iniciaron luego de que los delegados aterrizaron en el aeropuerto internacional a las 5:07 p. m., en un vuelo desde París, Francia. 

Monseñor Guillermo Inca, coordinador general del evento, estuvo junto a los integrantes del Cuerpo General de Bomberos para revisar las puertas de ingreso, el límite de aforo y las rutas de salida ante emergencias.

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Antes de acudir al estadio, el grupo del Vaticano efectuó una revisión en la Catedral de Lima. Asimismo, la agenda de trabajo incluye la inspección del Gran Teatro Nacional, espacio designado para albergar otras ceremonias del papa durante su estadía en territorio nacional.

Como se sabe, esta agrupación representa la tercera misión que envía la Santa Sede al país, tras la llegada de dos comisiones en meses anteriores que armaron los esquemas preliminares de la logística. Ante ello, los actuales enviados tienen la tarea de terminar los planes definitivos.

Comitiva del Vaticano viajará a Chiclayo

Luego de finalizar las inspecciones en la capital, los representantes internacionales viajarán hacia la ciudad de Chiclayo. Este traslado forma parte del cronograma de diseñado para cubrir todas las zonas donde se desarrollarán las actividades oficiales.

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No obstante, el trabajo en dicha localidad exigirá nuevas coordinaciones con los gobiernos de la jurisdicción y los voceros de las iglesias de la región. El objetivo de estas juntas será determinar las necesidades para las misas, la preparación de las áreas abiertas al público y los anillos de resguardo para los ciudadanos.

En esa línea, sobre el ingreso de los asistentes a la cita juvenil del jueves 12 de noviembre en el Estadio Nacional, los organizadores ratificaron que los boletos no tendrán costo alguno. La distribución de estos pases se realizará de forma digital a través de portales web del evento.

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