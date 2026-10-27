Keiko Fujimori en El Salvador: modelo de Bukele no es replicable en el Perú por la corrupción, advierte exministro

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

En medio del debate sobre la crisis de seguridad ciudadana y a pocos días del viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador, el exministro del Interior Dimitri Senmanche analizó la propuesta de trasladar estrategias extranjeras al contexto nacional.

En entrevista con Exitosa, el exfuncionario fue enfático al descartar que el plan aplicado por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele, contra la criminalidad pueda replicarse de manera mecánica y fácil en el Perú.

"Los modelos no son reemplazables de país a país; cada país tiene una situación distinta, los maras no son los problemas que tenemos nosotros", indicó.

Corrupción impide copiar el modelo

En ese sentido, Senmanche subrayó que el principal obstáculo en territorio nacional radica en la corrupción dentro de las propias instituciones públicas. Asimismo, advirtió que una política basada únicamente en la persecución penal intensiva debe sostenerse en pilares preventivos sólidos, como evitar la deserción escolar y la captación de jóvenes por el crimen organizado.

"Y el tema es —yo lo voy a decir claramente— la corrupción en el Estado; o sea, no solamente es traer una estructura, un plan X, lo copio, que ni siquiera necesito viajar, simplemente me lo descargo en PDF y lo comienzo a implementar", recalcó.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista con Exitosa, el exministro del Interior, Dimitri Senmanche, se refirió sobre el viaje de la presidenta Keiko Fujimori a El Salvador para reunirse con su homólogo Nayib Bukele. En ese sentido, mencionó que si bien es cierto que el plan... pic.twitter.com/mXEqdAwFuM — Exitosa Noticias (@exitosape) October 28, 2026

En paralelo, los preparativos del Ejecutivo para la visita oficial de la mandataria a territorio salvadoreño, programada del 28 al 31 de octubre, ya presentan avances luego de que el Gobierno autorizace el desplazamiento de la delegación de avanzada del Despacho Presidencial encargada de coordinar las actividades logísticas y diplomáticas en San Salvador y Tecoluca.

La necesidad de medidas a largo plazo

Por otro lado, el exministro Senmanche también se refirió sobre las recientes acciones ejecutadas por el Ejecutivo para retirar infraestructura clandestina de telecomunicaciones alrededor de los establecimientos penitenciarios. Si bien reconoció y felicitó este esfuerzo interinstitucional, enfatizó que la intervención no debe limitarse a una medida temporal.

"No basta con desmantelar, sacar todo y después vamos a investigar; se investiga en el momento [...] hay todo un rastreo de información de qué empresas estaban vinculadas con esa transmisión», sostuvo el exfuncionario,

En esa línea, remarcó que las organizaciones criminales operan con una infraestructura compleja que incluye financiamiento, redes logísticas y complicidades internas que permiten el ingreso de equipos de comunicación a los penales.

🔴🔵#InformamosYOpinamos 🗯️🗯️ | En entrevista con Exitosa, el exministro del Interior, Dimitri Senmanche, planteó que las entidades del Estado y los ministerios elaboren un mapa que identifique los problemas de comunicación que giran en torno de los penales para que puedan ser... pic.twitter.com/7XR4hMpqPN — Exitosa Noticias (@exitosape) October 28, 2026

Las reflexiones del exministro Dimitri Senmanche subrayan que la lucha contra la inseguridad ciudadana en el Perú exige una estrategia integral de Estado, que vaya más allá del impacto mediático de operativos puntuales o la imitación de modelos externos condicionados por la realidad institucional y la corrupción.