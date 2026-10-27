ERM 2026: resultados de las elecciones municipales se conocerían a mediados de diciembre, según JNE

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) informó que los resultados definitivos de las elecciones municipales, tanto provinciales como distritales, se conocerán por completo durante la segunda semana de diciembre.

En declaraciones recogidas por Canal N, el especialista legal del organismo electoral, Ernesto Rosales, señaló que la fecha estimada está sujeta a la resolución final de las actas observadas y los recuentos de votos pendientes a cargo de los Jurados Electorales Especiales.

A la fecha, el reporte institucional indica que se ha logrado resolver el 99,8 % de las actas observadas y se ha completado el 84 % de los recuentos de votos a nivel nacional. Para agilizar este proceso, tanto los JEE como el Pleno del JNE se mantienen en sesión permanente, labor que incluye los días no hábiles.

A diferencia de las elecciones regionales, las municipales no cuentan con un plazo límite rígido equivalente, por lo que las labores continuarán de manera ininterrumpida hasta dilucidar cada caso pendiente.

Segunda Elección Regional será el 6 de diciembre

En paralelo al desarrollo de los comicios ediles, el Pleno del JNE estableció oficialmente que la Segunda Elección Regional (SER 2026) se llevará a cabo el 6 de diciembre de 2026. Esta jornada se realizará en aquellas circunscripciones donde ninguna fórmula alcanzó el 30% de los votos válidos.

#EnVivo



Ernesto Rosales, especialista legal del JNE: Se estima que para la segunda semana de diciembre podamos tener los resultados de las elecciones municipales



Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzH9Zg pic.twitter.com/IeI7Qg1ZpN — Canal N (@canalN_) October 27, 2026

Modificando la fecha inicial prevista para el 29 de noviembre tras una solicitud de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), la medida busca compatibilizar la logística electoral con exigencias de certeza, predictibilidad y seguridad jurídica.

Asimismo, se fijó el 28 de octubre como plazo límite para concluir las audiencias de recuento de votos regionales, garantizando los tiempos necesarios para resolver controversias y asegurar la proclamación oportuna de las autoridades.

Caso RLA sigue sin definirse

Consultado sobre el futuro político de Rafael López Aliaga y la lista de Renovación Popular, el especialista legal del JNE aclaró que el organismo se encuentra impedido de emitir adelantos de opinión o decisiones definitivas.

Rosales indicó que primero debe completarse el procesamiento del 100 % de las actas y oficializarse a las listas ganadoras. Una vez cumplido este paso, los JEE evaluarán los escenarios específicos , recordando que la justicia electoral en el país se rige bajo el principio de doble instancia, correspondiendo la última decisión al Pleno del JNE.

El proceso electoral de las ERM 2026 entra en su recta definitiva con un calendario que combina la culminación de actas municipales hacia mediados de diciembre y la organización logística de la segunda vuelta regional a inicios del mismo mes.