Conoce el pronóstico del Senamhi para las próximas 24 horas: se registrarán lluvias de extrema intensidad en Tumbes y Piura

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El Senamhi emitió un pronóstico de precipitaciones para las próximas 24 horas y advirtió que los departamentos de Tumbes y Piura podrían registrar lluvias de moderada a extrema intensidad.

La información fue difundida a través de los canales oficiales de la institución, que exhortó a la ciudadanía a mantenerse preparada ante las condiciones meteorológicas previstas.

Costa: Tumbes y Piura registrarán lluvias de extrema intensidad

De acuerdo con el reporte, las precipitaciones en esta parte del litoral norte podrían estar acompañadas de descargas eléctricas y ráfagas de viento, fenómenos que incrementan los riesgos durante las tormentas.

En otras zonas de la costa , específicamente en Arequipa, se prevén lluvias y lloviznas de moderada intensidad. Por ello, se recomienda a los ciudadanos prestar atención a las actualizaciones meteorológicas y evitar exponerse innecesariamente durante las precipitaciones.

Las lluvias intensas pueden ocasionar acumulación de agua en calles, dificultades para el tránsito vehicular y afectaciones en viviendas ubicadas en zonas vulnerables. Frente a este escenario, resulta importante mantener despejadas las vías de evacuación y evitar cruzar quebradas o zonas inundadas.

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Sierra: precipitaciones intensas en el norte y lluvias en la selva

En la sierra norte , el pronóstico contempla precipitaciones de moderada a extrema intensidad, que pueden presentarse en forma de lluvia, nieve y granizo. Estas condiciones requieren especial atención en las localidades expuestas a deslizamientos, inundaciones y otros eventos asociados a las lluvias.

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse alerta ante posibles cambios en las condiciones del tiempo, especialmente en áreas cercanas a quebradas, laderas y cauces de ríos. Asimismo, es importante seguir las indicaciones de los organismos de emergencia y evitar actividades que puedan poner en riesgo la integridad de las personas.

En la selva alta , por su parte, se esperan lluvias y chubascos de ligera a moderada intensidad. Aunque el pronóstico contempla condiciones menos severas que las previstas para Tumbes, Piura y la sierra norte, las precipitaciones también pueden generar dificultades en algunas localidades.

El Senamhi recuerda la importancia de consultar sus reportes oficiales para conocer la evolución de las condiciones meteorológicas y las zonas que podrían verse afectadas.

El pronóstico vigente hasta la tarde del miércoles 28 de octubre advierte sobre lluvias de distinta intensidad en la costa, sierra y selva del Perú, con especial atención en Tumbes y Piura. La prevención y el seguimiento de la información oficial serán fundamentales para reducir riesgos y proteger a la población ante posibles emergencias relacionadas con las precipitaciones.