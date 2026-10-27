Padre e hijo son expulsados durante el clásico del Barcelona vs. Real Madrid: "Solo celebramos un gol"

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

Lo que debía ser una noche inolvidable por el cumpleaños número 18 de su hijo Denis, terminó convirtiéndose en una amarga anécdota. František Vavrek, un padre de nacionalidad eslovaca y confeso hincha del Real Madrid, había prometido al joven un viaje especial para presenciar en directo su primer Clásico en el estadio del FC Barcelona.

Para hacer realidad la sorpresa, la familia recorrió unos 300 kilómetros en coche desde Prešov hasta Budapest, desde donde volaron a la ciudad condal acompañados por un amigo y el hijo de este.

Según relató Vavrek al diaro Marca, este adquirió cuatro localidades de primera categoría (sector 113, fila 15) a través de una agencia eslovaca, desembolsando un total de 5.600 euros (1.400 euros por cada asiento), sin que en ningún momento se les advirtiera sobre restricciones para portar indumentaria del club blanco.

Celebraron gol de Mbappé y los expulsan

Los problemas comenzaron desde el acceso al recinto deportivo, donde el personal de seguridad indicó que no podían ingresar con las camisetas del Real Madrid. Ante la sugerencia de deshacerse de ellas en las papeleras, el padre se negó rotundamente. Tras ocultarlas para pasar los controles, se las pusieron unos 20 minutos antes del inicio del encuentro.

El punto de quiebre ocurrió alrededor del minuto 40, tras el gol de Kylian Mbappé. De acuerdo con el testimonio de Vavrek, ambos se pusieron de pie y se abrazaron brevemente para celebrar la anotación.

Sin embargo, su versión choca con la de los agentes de seguridad y el parte policial posterior, que recogieron una supuesta exhibición provocativa y actos de incitación a la violencia. Cerca de diez miembros de seguridad rodearon a los aficionados y los escoltaron fuera de las gradas en medio de abucheos y silbidos de los asistentes.

"No cometimos ningún acto violento, no amenazamos a nadie ni incitamos a la violencia. Simplemente celebramos un gol poniéndonos de pie y abrazándonos", remarcó el padre.

Terminaron de ver el partido desde un taxi

Tras la expulsión, la intervención se prolongó durante casi una hora con la llegada de efectivos policiales que comprobaron sus identificaciones y levantaron actas basadas en la versión del club y los vigilantes.

Aunque en un inicio se les sugirió que podrían retornar si se retiraban las camisetas, la orden cambió rápidamente bajo el argumento de que ya habían sido reconocidos y no se podía garantizar su seguridad.

Lejos de recibir alternativas de reubicación o reembolso, padre e hijo abandonaron las inmediaciones del estadio. El encuentro concluyó para ellos de una manera insólita: sentados en el interior de un taxi rumbo a su apartamento, siguiendo los minutos restantes del partido a través de la pantalla de un teléfono móvil.

Padre e hijo terminaron de ver partido en un celular.

El insólito episodio expone los rigurosos protocolos de seguridad y admisión en los grandes escenarios del fútbol español, dejando en evidencia el choque entre la experiencia turística de los aficionados internacionales y las cuestinables normativas internas de control de la violencia en el recinto azulgrana.