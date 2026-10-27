Comando Unificado refuerza estrategia de seguridad ante extorsiones al sector transporte

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

El ministro del Interior, César Astudillo, se reunió este martes con el presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte (Conet), Julio Rau Rau, y la Policía Nacional para coordinar y reforzar la estrategia que el Comando Unificado aplicará en seguridad de este sector ante extorsiones y otros delitos de los que son víctima.

Refuerzo de la inteligencia policial

La cita se realizó en el patio de maniobras de la empresa Patrón San Sebastián, conocida como 'La 50', en San Juan de Lurigancho. Previamente, el titular del Mininter recorrió dichas instalaciones y supervisó las medidas de seguridad que emplean miembros de la Policía y las Fuerzas Armadas.

Sobre el Comando Unificado, el ministro Astudillo manifestó que la PNP en coordinación con la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), y las FF. AA., intensifican los trabajos de inteligencia e investigación para enfrentar las extorsiones, de la mano de personal especializado y herramientas tecnológicas.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | El ministro del Interior, César Astudillo, lideró una reunión de trabajo con Julio Rau Rau, presidente de la Corporación Nacional de Empresas de Transporte del Perú, y representantes de la PNP, para coordinar acciones contra la extorsión y fortalecer la seguridad del transporte urbano. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3T8iL — Exitosa Noticias (@exitosape) October 27, 2026

La medida se complementa con el despliegue de las fuerzas del orden para brindar mayor protección tanto a trabajadores del sector transporte como a usuarios de diferentes rutas. Esto funciona con el acompañamiento policial durante los recorridos de las unidades y el resguardo ofrecido en los patios de maniobras.

Cabe recordar que la Policía recientemente reforzó el patrullaje aéreo y terrestre en distintas empresas del rubro. se desplegaron helicópteros de la Dirección de Aviación Policial (Diravpol), personal de la Subunidad de Acciones Tácticas (SUAT) y para prevenir ataques y mejorar la capacidad de respuesta, apoyo de inteligencia operativa para el fortalecimiento de la vigilancia.

Denunciar es muy importante

Durante el encuentro, el titular del Mininter resaltó que la disposición es trabajar junto a los empresarios transportistas para que puedan realizar sus actividades sin sentirse amenazados por la inseguridad. "Nosotros queremos que trabajen, que contraten, sean prósperos, que puedan salir adelante sin problemas", manifestó.

Además, recordó que las denuncias son importantes para que la Policía pueda registrar los casos de extorsión, identificar responsables, reunir información y desplegar acciones de inteligencia que tengan más probabilidad de éxito. "Es muy importante su denuncia, la información que nos brindan es insumo para la investigación policial", sostuvo.

Para coordinar y reforzar las acciones contra las extorsiones y otros delitos que sufre el sector transporte, el ministro del Interior, César Astudillo, se reunió con el presidente del Conet, Julio Rau Rau y la PNP. Además, se abordó el cómo se fortalecerá la inteligencia operativa del Comando Unificado.