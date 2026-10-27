Cercado de Lima: Bomberos controlan incendio de "Código 2" en condominio de 7 pisos del Jr. Andahuaylas

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un incendio catalogado bajo el Código 2 se registró en el séptimo piso de un edificio multifamiliar situado en la cuadra siete del Jr. Andahuaylas, en la zona de Mesa Redonda, en el centro de Lima. Ante ello, el personal de los Bomberos Voluntarios del Perú acudió al lugar de los hechos para atender la emergencia y controlar el fuego.

La intervención demandó más de 50 bomberos y diez unidades, quienes lograron sofocar las llamas antes de que se extendieran hacia otros predios. Como se sabe, el incidente no dejó víctimas reportadas, aunque las autoridades ya iniciaron las investigaciones sobre la propiedad del inmueble.

🔴🔵 #ElInformativoDeExitosa📺📺 | Personal de los Bomberos Voluntarios lograron controlar un incendio de "Código 2" originado en un edificio multifamiliar de 7 pisos ubicado en el Jr. Andahuaylas. El local servía como presunto almacén clandestino. 📻 95.5 FM 📡 6.1 señal digital abierta 📺 Movistar: 34 SD - 734 HD 🌐 https://t.co/BsJDK3TG8j October 27, 2026

MML clausura negocios en el edificio San Federico

Luego de que los efectivos lograron apagar el fuego en la zona comercial, el personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima ejecutó el cierre temporal de diversos locales ubicados en el primer piso del edificio San Federico. Cabe mencionar que esta medida se aplicó como precaución ante posibles riesgos en la estructura del inmueble.

Según el reporte de Exitosa Noticias, las autoridades mantienen restringido el tránsito vehicular y peatonal a lo largo de la cuadra siete del Jr. Andahuaylas. El bloqueo del paso va desde el Jr. Ucayali, a la altura de la calle Capón, hasta la intersección con el Jr. Santa Rosa.

Los mercaderes del sector continúan con las puertas cerradas por disposición municipal, sin embargo, los residentes del edificio multifamiliar han comenzado a retornar a sus viviendas. Por su parte, los comerciantes del lugar expresaron su conformidad frente al despliegue realizado por los bomberos durante la jornada.

🚨 ACCIONES INMEDIATAS ANTE EMERGENCIAS Nuestros serenos de la UNOES y la Brigada de Rescate apoyaron en la evacuación de los afectados y acordonaron la zona del incendio en el jirón Andahuaylas, cuadra 7, en coordinación con el COER Lima, Prevencionistas GRD y Fiscalizadores. https://t.co/sono5fY06T — Seguridad Ciudadana MML (@SegCiudadanaMML) October 27, 2026

Autoridades inspeccionan galerías

Las labores de inspección por parte de los equipos de emergencia presentaron complicaciones debido a que los niveles superiores del predio albergaban un presunto almacén clandestino.

Asimismo, durante las horas posteriores al control del siniestro, las autoridades observaron el ingreso de animales como perros y gatos, un hecho que podría suponer la presencia de mafia de animales.

No obstante, el personal municipal mantiene bajo inspección a la galería Desamparados, recinto que durante esta temporada se dedica a la venta de disfraces de Halloween y útiles escolares. En los distintos niveles del inmueble operaban diversos negocios que no contaban con las condiciones de seguridad requeridas por las normas actuales.

Finalmente, los especialistas continúan trabajando en la identificación de las mercancías que permanecían guardadas de manera ilegal dentro de las instalaciones.

El área de fiscalización buscará establecer las responsabilidades respectivas de este incidente.