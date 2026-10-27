Cercado de Lima: Bomberos controlan incendio de "Código 2" en condominio de 7 pisos del Jr. Andahuaylas

27/10/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 27/10/2026
Un incendio catalogado bajo el Código 2 se registró en el séptimo piso de un edificio multifamiliar situado en la cuadra siete del Jr. Andahuaylas, en la zona de Mesa Redonda, en el centro de Lima. Ante ello, el personal de los Bomberos Voluntarios del Perú acudió al lugar de los hechos para atender la emergencia y controlar el fuego.
La intervención demandó más de 50 bomberos y diez unidades, quienes lograron sofocar las llamas antes de que se extendieran hacia otros predios. Como se sabe, el incidente no dejó víctimas reportadas, aunque las autoridades ya iniciaron las investigaciones sobre la propiedad del inmueble.
MML clausura negocios en el edificio San Federico
Luego de que los efectivos lograron apagar el fuego en la zona comercial, el personal de fiscalización de la Municipalidad de Lima ejecutó el cierre temporal de diversos locales ubicados en el primer piso del edificio San Federico. Cabe mencionar que esta medida se aplicó como precaución ante posibles riesgos en la estructura del inmueble.
Según el reporte de Exitosa Noticias, las autoridades mantienen restringido el tránsito vehicular y peatonal a lo largo de la cuadra siete del Jr. Andahuaylas. El bloqueo del paso va desde el Jr. Ucayali, a la altura de la calle Capón, hasta la intersección con el Jr. Santa Rosa.
Los mercaderes del sector continúan con las puertas cerradas por disposición municipal, sin embargo, los residentes del edificio multifamiliar han comenzado a retornar a sus viviendas. Por su parte, los comerciantes del lugar expresaron su conformidad frente al despliegue realizado por los bomberos durante la jornada.
Autoridades inspeccionan galerías
Las labores de inspección por parte de los equipos de emergencia presentaron complicaciones debido a que los niveles superiores del predio albergaban un presunto almacén clandestino.
Asimismo, durante las horas posteriores al control del siniestro, las autoridades observaron el ingreso de animales como perros y gatos, un hecho que podría suponer la presencia de mafia de animales.
No obstante, el personal municipal mantiene bajo inspección a la galería Desamparados, recinto que durante esta temporada se dedica a la venta de disfraces de Halloween y útiles escolares. En los distintos niveles del inmueble operaban diversos negocios que no contaban con las condiciones de seguridad requeridas por las normas actuales.
Finalmente, los especialistas continúan trabajando en la identificación de las mercancías que permanecían guardadas de manera ilegal dentro de las instalaciones.
El área de fiscalización buscará establecer las responsabilidades respectivas de este incidente.