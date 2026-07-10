Jicamarca: Clausuran centro de rehabilitación informal tras golpiza a internos que intentaron escapar

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Por medio de un video publicado en redes sociales, se evidencia el accionar de un grupo de trabajadores de un centro de rehabilitación informal en Jicamarca propinandóles golpizas a los internos. Las cámaras de seguridad de la zona registraron las violentos hechos y el local fue clausurado.

Centro de rehabilitación informal fue clausurado

El local ubicado en el anexo 8 de Las Praderas de San Antonio fue reportado tras la difusión de una serie de videos que evidenciaron el trato para los internos del establecimiento. Luego de ello, las autoridades correspondientes procedieron con la clausura temporal del recinto denominado "Regreso a la vida".

Según las primeras investigaciones, cinco internos del establecimiento informal en Jicamarca intentaron escapar trepando hasta el techo del local para llegar a las calles. Sin embargo, durante el desarrollo de esta huida, el último integrante perdió el equilibrio y cayó al suelo golpeándose fuertemente por el impacto.

¿Cuál es el estado actual de los internos afectados?

Tras el plan de escape de los internos, dos trabajadores del centro de rehabilitación dieron con ellos y los redujeron en la vía pública golpeándolos violentamente, al punto de causarle daños de considerable magnitud a uno de ellos, al punto de dejarlo inconsiente, para llevarlo nuevamente al interior de las instalaciones.

En ese sentido, la Policía Nacional del Perú reportó que el hombre agredido fue rescatado a las horas de lo ocurrido para ser llevado a un centro de salud que pueda atender de emergencia en el Hospital de Vitarte. De acuerdo lo atendido, la víctima tenía lesiones en el cráneo y luego fue dado de alta.

Local clausurado y autoridades realizan las investigaciones para dar con los agresores

Una vez expuestas las imágenes de gravedad en las que los trabajadores se ven agrediendo violentamente a los internos del centro de rehabilitación, las autoridades correspondientes se encuentran realizando las averiguaciones del caso para dar con el paradero de los implicados.

Centro de rehabilitación fue clausurado

Asimismo, la municipalidad del sector se acercó al establecimiento para clausurar el local de manera temporal ya que no contaba con licencia de funcionamiento. Sin embargo, los administradores de la red ilegal lograron anticiparse al operativo, cargaron sus pertenencias en camiones y abandonaron el lugar.

Finalmente, la difusión de las cámaras de seguridad y los testimonios de los vecinos que dieron aviso de la situación que vivían los internos, se pudo dar con la clausura del centro de rehabilitación que funcionaba de manera informal.