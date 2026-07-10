RECONOCIDOS tiktokers MikeToks y Morginia son ARRESTADOS en Florida

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Los influencers MikeToks y Morginia, conocidos por el contenido que comparten en TikTok y otras redes sociales, fueron arrestados en el condado de Osceola, en el estado de Florida, Estados Unidos.

La noticia ha generado gran repercusión entre sus seguidores luego de que los registros de la cárcel del condado revelaran los cargos que afrontan ambos creadores de contenido.

De acuerdo con la información oficial disponible, MikeToks, identificado como Michael Ismael Silfa-Depena, enfrenta un cargo por presuntamente resistirse con violencia a un oficial.

Por su parte, Morginia, identificada como Morgan Renee Rhew, figura con dos cargos: presunta resistencia con violencia a un oficial y presunta agresión contra personal protegido.

¿Qué cargos enfrentan los tiktokers?

Los documentos del condado de Osceola indican que el proceso judicial continúa en curso y que, hasta el momento, no se registra una fianza asignada para ninguno de los dos involucrados. Los expedientes únicamente detallan los delitos por los que fueron ingresados al sistema, sin ofrecer mayores precisiones sobre los hechos que derivaron en el arresto.

En el caso de Morginia, el cargo de presunta agresión contra personal protegido suele aplicarse en Florida cuando la supuesta víctima pertenece a un grupo de funcionarios que cuentan con protección especial, como agentes del orden u otros servidores públicos. No obstante, las autoridades no han precisado si esa fue la situación específica en este caso.

Autoridades aún no revelan detalles del caso

Pese a la repercusión del caso en redes sociales, las autoridades estadounidenses no han difundido información adicional sobre las circunstancias que motivaron la intervención policial ni sobre el desarrollo de la investigación. Tampoco se conocen declaraciones públicas de MikeToks o Morginia respecto a los cargos que enfrentan.

Hasta el momento, los registros muestran que ambos permanecen procesados y no reflejan una fianza asignada. Las autoridades tampoco han dado a conocer públicamente los detalles que originaron el arresto.

El arresto ha provocado numerosas reacciones entre sus seguidores, quienes esperan conocer la versión de los influencers y el avance del proceso judicial. Sin embargo, por ahora la información oficial se limita a los registros de la cárcel del condado de Osceola y a los cargos consignados en el expediente.

Mientras continúan las diligencias, el caso permanece bajo investigación y será el sistema judicial de Florida el encargado de determinar las responsabilidades correspondientes. Hasta que exista una resolución, los cargos constituyen acusaciones dentro de un proceso en desarrollo y no representan una declaración de culpabilidad.