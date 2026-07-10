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Congreso aprueba que el día sábado sea no laborable por motivos religioso: Así funcionará el beneficio

Aprobaron el dictamen que establece el sábado como día no laborable compensable para trabajadores del sector público y privado que profesen una religión cuyo día de descanso coincida con esa fecha.

Aprueban que día sábado sea no laborable por motivos religiosos
Aprueban que día sábado sea no laborable por motivos religiosos Composición Exitosa

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad / Actualizado al 10/07/2026

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La Comisión Permanente del Congreso aprobó, en segunda votación, el dictamen que establece el sábado como día no laborable compensable para trabajadores del sector público y privado que pertenezcan a confesiones religiosas que consideran esa jornada como día de descanso o de guardar. 

La iniciativa, respaldada por 16 votos a favor, uno en contra y seis abstenciones, busca fortalecer el derecho a la libertad religiosa sin generar una reducción en las horas efectivas de trabajo.

La norma precisa que el beneficio no será automático para todos los trabajadores. Quienes deseen acogerse deberán comunicar a su empleador la confesión religiosa a la que pertenecen y acreditar dicha condición mediante una constancia emitida por la autoridad correspondiente de su comunidad religiosa. Una vez presentada la documentación, podrán acceder al descanso sabatino bajo las condiciones previstas en la ley.

¿Quiénes podrán acceder al beneficio?

El dictamen alcanza tanto a trabajadores del sector público como del privado cuya confesión religiosa establezca el sábado como día de descanso o de culto. La propuesta tiene como finalidad garantizar el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de religión y evitar que las personas deban elegir entre cumplir con sus creencias o conservar sus obligaciones laborales.

Para acceder al beneficio, el trabajador deberá informar oportunamente a su empleador sobre su pertenencia a una determinada confesión religiosa y acreditar dicha condición con la certificación correspondiente.

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Además, la ley establece que ninguna disposición laboral podrá convertirse en un mecanismo de discriminación por motivos religiosos, reforzando la protección de este derecho constitucional.

Horas deberán recuperarse

La aprobación del descanso sabatino no implica una reducción de la jornada laboral. El proyecto aprobado establece expresamente que las horas dejadas de trabajar durante el sábado deberán compensarse dentro de los diez días naturales posteriores o en la oportunidad que determine el empleador, de acuerdo con las necesidades de la entidad pública o de la empresa privada.

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Con este mecanismo, el Congreso busca equilibrar el derecho a la libertad religiosa con la continuidad de las actividades laborales y la productividad de las instituciones. La medida beneficiaría principalmente a fieles de confesiones como la Iglesia Adventista del Séptimo Día y otras comunidades que consideran el sábado como jornada sagrada.

Tras superar la segunda votación en la Comisión Permanente, la iniciativa queda encaminada para su promulgación y eventual entrada en vigencia. De concretarse, el Perú incorporará una regulación que busca armonizar el respeto por las convicciones religiosas con el cumplimiento de las obligaciones laborales, garantizando que ambos derechos puedan coexistir dentro del marco legal vigente.

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