SISMO remece Perú HOY, viernes 10 de julio: Conoce el epicentro y magnitud, según el reporte del IGP

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

Esta mañana del viernes 10 de julio, se registró un sismo en el Perú, según el reciente informe del Instituto Geofísico del Perú (IGP). Conoce dónde fue el epicentro exacto de este movimiento telúrico y la magnitud del mismo.

Sismo hoy en el territorio nacional, ¿cuál fue la magnitud y el epicentro?

El Perú está ubicado en un lugar altamente sísmico debido a que se encuentra sobre el "Cinturón de Fuego del Océano Pacífico" esta locación, genera que, se registren de manera recurrente una serie de temblores en el país.

Dicha ocasión, el movimiento tuvo un impacto con una magnitud de 3.5 fue registrado este viernes 10 de julio en la región de Huánuco, según informó el Centro Sismológico Nacional del Instituto Geofísico del Perú (IGP). La presencia del movimiento telúrico sucedió a las 11:47 de la mañana y tuvo como epicentro una zona ubicada a 48 kilómetros al sur de Puerto Inca, Huánuco.

REPORTE SÍSMICO:

IGP/CENSIS/RS 2026-0430

Fecha y Hora Local: 10/07/2026,11:47:46

Magnitud: 3.5

Profundidad: 19 km

Latitud: -9.79

Longitud: -74.83

Intensidad: II-III Puerto Inca

Referencia: 48 km al S de Puerto Inca, Puerto Inca - Huánucohttps://t.co/Ep9zoqQz3n — Centro Sismológico Nacional (@Sismos_Peru_IGP) July 10, 2026

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0430, el evento tuvo una profundidad de 19 kilómetros y se ubicó en las coordenadas de latitud -9.79 y longitud -74.83. La intensidad registrada fue de nivel II-III en la escala de Mercalli, lo que significa que el movimiento fue percibido de manera leve por algunos habitantes de la zona.

Boletín informativo sísmico nacional

Con este boletín, el COEN informa a través de tipo de documentos conocer las características de los movimientos telúricos ocurridos en todo el país y mantener informada a la población con información verificada.

¿De qué manera podemos estar prevenidos ante un eventual terremoto en el país?

En caso de un sismo, José Cieza, conductor de "Construyendo en Exitosa", aconsejó que quienes se encuentren en un edificio o centro comercial se ubiquen cerca de las columnas del inmueble, debido a que allí se concentran los muros de concreto y las vigas estructurales, elementos que pueden brindar una mayor seguridad.

Asimismo, al igual que lo hace el Indeci, aconsejó tener siempre lista la mochila de emergencia en casa que debe incluir productos esenciales y de primera necesidad para afrontar las primeras 24 horas de un desastre natural. Dentro de la lista de artículos se encuentran algunos como:

Agua

Linterna

Botiquín de primeros auxilios

Silbato

Alimentos no perecibles

Radio a pilas

Manta y ropa de abrigo

Finalmente, conocer los movimientos telúricos que se manifiestan en el Perú, ayuda a no bajar la guardia ante la prevención de un desastre natural que comprometa el bienestar de la población.