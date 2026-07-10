España vs Bélgica EN VIVO: MINUTO a MINUTO del encuentro por cuartos de final del Mundial 2026

10/07/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

España vs Bélgica - Ronda de cuartos de final

66' - Gran baja para Bélgica

Courtois se va lesionado tras irse contra el suelo.

El portero se lesiona.

65' - Yamal es frenado

Joaquín Seys logra detener al español, impidiendo el pase al arco.

61' - Courtois la detiene

Lamine Yamal pega directo al arco pero el portero belga logra detenerla.

60' - Gran refuerzo belga

Entra Lukaku a tomar postura y buscar el segundo gol.

¿SE VIENE EL SEGUNDO DE BÉLGICA?



Lukaku entró en el partido ante España a los 60'.



El 9 de los Diablos Rojos ha marcado en tres partidos en sus primeros minutos en cancha.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/PZQ25OdIXj — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

59' - Yamal la pierde

Intenta frenar a Doku y consigue pararle en falta.

56' - Cambio para España

Salen Fabián y Baena y entran Pedri y Ferran al campo.

52' - Córner para España

La golpea Lamine y toca el belga Mechele a córner.

49' - Lamine sale fuera de juego

El español lanzo duro, pero Courtois la logró salvar.

46' - Empieza el segundo tiempo

Fin del primer tiempo

45+3' Choque de cabeza

Oyarzabal con Dani Olmo chocan, dejando adolorido al español.

LA CABEZA PARA ARRIBA, MUCHACHOS



Olmo y Oyarzábal se dieron un fuerte golpe en la cabeza mientras ambos miraban el balón.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/Ku79WAu2jX — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

45' + 5 - Cinco minutos extras

43' - Tarjeta amarilla para Cubarsi

40' - ¡¡GOOOL de BÉLGICA!!

De Ketelaere logra el empate.

¡SORPRESIVO EMPATE DE BÉLGICA Y SE ARMA EL PARTIDO!



Los Diablos Rojos abrieron la cancha y, gracias al centro de Castagne, Ketelaere puso de cabeza el 1-1 ante España. pic.twitter.com/1wcdnspkyR — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

36' - Mano de Baena

El español toma el control del pase largo.

29' - ¡¡Goool de España!!

Fabián Ruiz busca el pase a semifinales con un intenso gol.

¡ESPAÑA SE PONE EN VENTAJA Y SUEÑA CON LAS SEMIS!



Llegó el gol de Fabián Ruiz gracias una buena jugada colectiva y al rebote de Courtois para ponerse 1-0 ante Bélgica. pic.twitter.com/arWxpeMSxE — DSPORTS (@DSports) July 10, 2026

25' - Pausa de hitradación

21' - ¡Saca Lamine!

Le pega el español y la saca fuera. La recupera Oyarzabal, pegándole con el interior y la sensación es que era córner.

16' - España toma el terreno

Se ha liado Dani Olmo en el control del área.

8' - Courtois le da duro

El belga le pega largo y se la da a Unai Simón. Sin embargo, le cuesta a Bélgica combinar en estos minutos.

3' - España busca el ritmo

Los españoles buscan tomar el ritmo del partido y aprovechar el hueco.

2' - Entra España

Lamine encara y le hacen falta. Sale España de atrás.

1' - Presiona Bélgica

Los belgas empiezan con una encarida presión hacia España.

0' - Empieza el partido