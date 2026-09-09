Día Mundial para la Prevención del Suicidio: Minsa impulsa la escucha activa y el diálogo para salvar vidas

09/09/2026 / Exitosa Noticias / Salud

El Ministerio de Salud (Minsa) intensifica sus acciones de concienciación en salud mental para derribar los mitos que rodean a las crisis emocionales y promover la búsqueda oportuna de ayuda profesional.

Población joven y estadísticas de salud mental en el Perú

A través de la estrategia nacional "Cada voz suma: Hablemos para salvar vidas", la institución enfatiza la importancia de la escucha activa, la empatía y la intervención comunitaria temprana frente a conductas que comprometan el bienestar emocional de la población, priorizando a los grupos de mayor vulnerabilidad en el país.

Las evidencias del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) reflejan la persistencia de esta problemática en la agenda de salud pública nacional. Durante el años 2024, la tasa nacional del suicidio se situó en 3,2 por cada 100 mil habitantes, mientras que los índices en jóvenes y adolescentes alcanzaron niveles de 5,6 y 5,3 respectivamente, evidenciando una mayor exposición en dichos grupos etarios.

El monitoreo oficial registró un total de 809 casos acumulados durante el periodo 2025 en todo el territorio nacional. En tanto, las cifras correspondientes al año 2026 contabilizan 514 casos hasta los primeros días de septiembre, lo que sostiene la necesidad de reforzar las intervenciones focalizadas en entornos educativos y comunitarios.

Frente a este escenario, las autoridades sanitarias desarrollan jornadas integrales de orientación en instituciones públicas de educación superior como la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Dicha actividades combinan la difusión de servicios asistenciales con espacios de expresión artística para acercar la atención especializada a la comunidad universitaria.

Identificación de señales de alerta y canales de atención gratuita

La detección oportuna de indicadores de riesgo por parte de familiares, docentes y amigos resulta determinante para prevenir escenarios de crisis. Expresiones de desesperanza, aislamiento persistente, alteraciones drásticas en la conducta habitual o manifestaciones explícitas sobre la falta de sentido de vida deben ser abordadas con serenidad, sin emitir juicios ni minimizar el malestar del individuo.

Especialistas en salud mental precisan que abordar el tema de manera explícita y directa no induce ni incrementa la posibilidad de un acto autolesivo. Por el contrario, entablar una conversación abierta valida el estado emocional de la persona, reduce el sentimiento de soledad y facilita la derivación inmediata a centros especializadas.