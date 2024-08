Miraflores: ¡INDIGNANTE! Sereno saca el dedo medio a vecino tras ser acusado de reglaje

Nuevamente, un sereno de la Municipalidad de Miraflores es partícipe de acusaciones de violencia y actos contra la moral. Esta vez, un vecino denunció estar siendo víctima de reglaje de parte de uno de los agentes de seguridad. En un video difundido en redes sociales, se ve al serenazgo molesto y hasta sacándole el dedo medio al vecino que le increpaba el seguimiento.

En el metraje compartido en la página de 'Revocatoria ahora en Miraflores', en Instagram, se ve al señor acercándose al edil, quien se encontraba conduciendo un auto de la municipalidad con los distintivos de serenazgo.

Al acercarse, el hombre le increpa un supuesto seguimiento de parte del agente. El sereno, quien además no usaba cinturón de seguridad y lejos de cumplir ese rol de protección y vigilancia, ignora las palabras del hombre y avanza con el auto mientras le saca el dedo medio.

Es importante resaltar que la infracción por la falta de uso del cinturón de seguridad constituye una infracción grave (G28) y equivale a una multa de 412 soles y 25 puntos negativos en el record de conducir.

"Buenos días, ¿cómo está usted caballero? Qué hace por acá, cuénteme. Ah, no quiere hablar. Dile al señor Canales que no me va a aburrir, no te preocupes, no me asusta el señor Canales", es en ese momento que el seguridad hace la señal y se va.