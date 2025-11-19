Callao: Capturan a sicario que reclutaba y entrenaba a menores de edad para cometer delitos

19/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

En el Callao, agentes de la Policía Nacional capturaron a un presunto sicario de 19 años, acusado además de reclutar y entrenar a menores de entre 9 y 15 años para cometer diversos delitos.

Acusado de reclutar a menores de edad

El crimen organizado que ataca al territorio peruano se vale de diversas tácticas para eludir responsabilidades penales. Esta vez, un presunto sicario fue detenido por ser el nexo entre menores de edad y el crimen.

Al sujeto se le atribuye el reclutamiento y entrenamiento de menores de edad para que se conviertan en operadores del crimen en el primer puerto del Perú. El hombre fue identificado como Alexis Moya Pechón, cuya intervención fue registrada por las cámaras de seguridad del distrito.

Respecto a la captación de los menores de edad, el vocero de la municipalidad del Callao, César Castillo, indicó que los niños eran de la zona y que eran jóvenes que habían convivido con el detenido. "Él tiene ya la confianza generada por estos menores", señaló.

El sistema de más de 700 cámaras con inteligencia artificial, desplegado en diferentes puntos del Callao, permitió la localización del sujeto. El capturado habría cometido diversos asaltos y crímenes como homicidios junto a la banda delincuencial a la que pertenecía.

Seguimiento y captura del criminal

El sujeto detenido fue seguido por meses a través del sistema de cámaras del distrito luego de que cometiera un crimen acompañado de una mujer. Ante ello, el personal de la oficina de análisis de información comenzó la ruta del crimen del delincuente.

Es así que el 1 de noviembre que el criminal se escondía en la cuadra seis de la avenida Sáenz Peña. Junto a grupo Greco de la Policía Nacional del Perú se dio con la captura del hombre.

"Él estaba escondido ahí, ya tenía dos meses. Tomó un tema de paciencia, de seguimiento, de poder revisar las cámaras alrededores. (...) La misma que lo acompañó el día de los hechos, esa misma mujer llegó este día a llevarle alimentos; ahí sacamos la trazabilidad", indicó.

Con ello, la PNP inició la investigación y se dio con la captura del hombre. Uno de los últimos ataques en el que habría participado incluyó el asesinato de un conductor de combi en el mes de octubre.

