José Luna sobre PL que regulariza multas en transporte: "Han emitido sanciones sin control"

En diálogo con Exitosa, el candidato presidencial de Podemos Perú, José Luna Gálvez, cuestionó las sanciones sin control contra los transportistas y señaló que su proyecto de ley busca brindarles una segunda oportunidad para formalizarse.

Luna Gálvez explica PL que regulariza multas de transporte

En primer lugar, el también parlamentario señaló que aquellos actores que imponen multas en el sector transporte han emitido "sanciones sin control". Al respecto, ejemplificó ello citando el caso de taxistas señalando que cada boleta que reciben puede llegar hasta 5 mil 500 soles e inclusive que algunos ya cuentan "con deudas inmensas".

Bajo esa premisa, expuso que esta situación abarca a aquellos que se encuentran en la formalidad, pero estos "no pagan", mientras que a los pequeños taxistas les solicitan que se formalicen, sin embargo, aseveró: "Cómo van a pagar si están debido 20 o 30 mil soles y las boletas cuestan más que el vehículo".

"Esto se viene dando y no ayuda para nada a formalizar. La norma que plantea es darle una oportunidad para que puedas formalizarte, puedas tener un ahorro hasta el 25% de exoneración para efecto de que tú te capacites y vuelvas otra vez a ser formal y empezar de nuevo", detalló.

Cabe mencionar que, este proyecto de ley N° 13665/2025-CR propone que aquellos conductores que cometan infracciones calificadas como "leves" sus multas se reduzcan en un 98%, en el caso que sean catalogadas como "graves" se reducirán en un 95% y por último si cometen faltas "muy graves" disminuirán en un 92%.

En contraparte aquellos que ejecuten faltas bajo efectos de alcohol, no contar con licencia de conducir, cometer accidentes que causaron lesiones de gran gravedad, participar en competencias de velocidad o cometieron agresiones a personal civil o policial deberán seguir cursos de buenas prácticas en seguridad vial y cumplimiento de la normativa de tránsito.

¿Cómo sería esta capacitación a los conductores?

Al ser consultado sobre cómo se llevaría a cabo esta capacitación a los conductores, Luna Gálvez sostuvo que esto "se va a fijar de acuerdo al reglamento".

"De acuerdo al Ministerio de Transporte y Comunicaciones ,se les va a enviar esta ley a ellos. Tienen que reglamentarlo, designarlo, delegarlo a los municipios provinciales si así lo quieren", aseguró.

En tal sentido, contempló que ello debería darse para que se despliegue en todo el Perú. Al resepcto, expresó que espera que ello se concrete "para poder formalizar y no ahogar al trabajador del volante".

Es así como José Luna, explicó que su proyecto de ley que regulariza multas en transporte se presenta en un escenario en el que "se han emitido sanciones sin control" en el rubro de transporte.