Rottweiler frustra asalto armado en grifo de Arequipa: delincuentes huyen con temor tras fallar disparo

Eran las 10:27 de la mañana cuando dos sujetos armados llegaron en una moto lineal al grifo Las Torres, ubicado en el distrito de Alto Selva Alegre, Arequipa. El objetivo era claro: asaltar el local y llevarse la mercancía del día. Pero lo que no esperaban era que una perra Rottweiler llamada Danna se interpusiera en su camino.

Según el testimonio de uno de los propietarios del grifo, los delincuentes descendieron de la moto y uno de ellos intentó ingresar al segundo piso del establecimiento. Fue entonces cuando Danna bajó, comenzó a ladrar y atacó al sujeto, frustrando el intento de robo.

"Gracias a Danna se salvó el grifo de un asalto. Uno se bajó y trató de subir al segundo piso. Dannita bajó y comenzó a ladrarle y a morderle. Al parecer, por las cámaras ha querido dispararle, pero se le ha atracado el arma. Y al ver que no podía hacer nada, se ha dado a la fuga con su compinche", declaró el dueño a Exitosa.

Huida y abandono de evidencia

Tras el fallido intento, los delincuentes abandonaron la moto lineal en la parte alta del distrito, en la intersección de las calles Justicia y Lima, cerca de un local comercial. Allí también dejaron una gorra rosada, un polo azul manga larga y un morral, antes de huir en un vehículo desconocido.

La División de Investigación Criminal (Divincri) llegó al lugar para iniciar las pesquisas. Posteriormente, efectivos de la División de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (DEPROVE) se llevaron la moto —placa 8520-UA— como parte de la investigación.

Cámaras y testimonios en manos de la Policía

Las autoridades han recabado declaraciones del trabajador del grifo y las grabaciones de las cámaras de seguridad, que muestran el momento en que el atacante apunta con un arma a Danna. El arma se traba en dos ocasiones, lo que permite que el can se mantenga ileso y los sujetos se vean obligados a huir atemorizados.

El caso ha generado conmoción en la comunidad local, donde Danna es considerada una heroína. Su reacción instintiva no solo evitó un robo, sino que puso en evidencia la vulnerabilidad de los negocios frente a la delincuencia armada.

Las autoridades continúan con la investigación, mientras vecinos y usuarios del grifo reconocen el valor de un animal que, sin entrenamiento formal, defendió su territorio y a sus dueños con valentía.