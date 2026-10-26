Pamela López revela como COQUETEABA Cueva con mujeres cuando salían de compras: "No me daba cuenta"

26/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Destape tras destape. Pamela López continúa refiriéndose de la relación que sostuvo con el actual futbolista de Sport Boys, Christian Cueva, y en una reciente entrevista concedida a Magaly Medina, la influencer reveló cómo 'Aladino' coqueteaba con otras mujeres cuando salían de compras.

Así afanaba Christian Cueva a mujeres mientras salían con Pamela López

La popular 'Kitty Pam' fue la más reciente invitada del canal de YouTube de la conductora de televisión en la que reveló mayores detalles sobre la mediática relación que tuvo por varios años con el exseleccionado de la Blanquirroja.

Acerca de ello, la expareja del cantante Paul Michael expuso al jugador de 34 años sobre las acciones de él que le hicieron sospechar que aprovechaba sus salidas a realizar compras o cuando paseaban en los centros comerciales para afanar a otras féminas.

La madre de los hijos del autocatalogado '10 del pueblo' sostuvo que al principio no se había percatado del comportamiento que tenía el habilidoso volante nacional que con el paso del tiempo hizo que notara que el deportista se ausentaba por un tiempo prolongado cada vez ambos salían de compras.

"Cada vez que salíamos a un centro comercial, al principio no me daba cuenta, pero siempre que salíamos a hacer shopping o compras, me dejaba entretenida en una tienda y se iba al baño", manifestó la exparticipante del reality de convivencia 'La Granja VIP'.

Al principio no se daba cuenta de lo que estaba ocurriendo

Pamela López explicó que inicialmente pensaba las prolongadas visitas al baño a una emergencia o un malestar físico. Sin embargo, aseguró que empezó a cuestionarse esas desapariciones cuando se dio cuenta de que ocurrían constantemente durante sus viajes y jornadas de compras.

"Al principio no me daba cuenta, al principio pensaba que se le había aflojado el estómago o tuvo una emergencia, no sé; después me di cuenta de que demoraba en el baño y no era una vez, sino las cuchucientas mil veces que íbamos de viaje, a un mall a hacer compras", manifestó.

Es así que, Pamela López concedió una reciente entrevista a Magaly Medina en la que reveló cómo Christian Cueva aprovechaba sus salidas a realizar compras para ausentarse por unos minutos y coquetear con otras mujeres.