Papa León XIV recalca que la Iglesia desaprueba la bendición formalizada de parejas homosexuales

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

El papa León XIV realizó una rueda de prensa en el avión que lo ha llevado de Roma desde Malabo, desde allí se ha mostrado en desacuerdo con que las parejas homosexuales reciban la bendición formalizada.

En contra de la bendición formalizada de parejas homosexuales

A bordo del avión papal que lo llevó de regreso a Roma, tras concluir su viaje apostólico por África, el papa León XIV mantuvo un extenso diálogo con periodistas que lo acompañaban. Entre sus respuestas, repasó los grandes temas que marcaron su visita y abordó cuestiones sociales, internacionales y eclesiales.

Algunos de esos temas fueron la misión evangelizadora de la Iglesia hasta la guerra, la migración, la pena de muerte o la unidad de la Iglesia, el Pontífice ofreció una mirada pastoral que buscó situar siempre en el centro la dignidad humana y el anuncio del Evangelio.

En tal sentido, se le preguntó al Papa León XIV sobre la decisión tomada el día anterior por el cardenal alemán Reinhard Marx, arzobispo de Múnich y Freising, de autorizar la bendición de parejas del mismo sexo en su archidiócesis, y sobre cómo el papa Francisco pensaba preservar la unidad en la Iglesia mundial a la luz de dicha decisión.

Al respecto, subrayó que "es muy importante entender que la unidad o división de la Iglesia no debe girar en torno a cuestiones sexuales". Además, aclaró que cuando la Iglesia se refiere a moralidad va más allá de lo sexual, por el contrario, hay cuestiones importantes como "justicia, igualdad, libertad de hombres y mujeres".

"La Santa Sede ya ha hablado con los obispos alemanes, ha dejado claro que no estamos de acuerdo con la bendición formal de parejas en este caso sexuales o de parejas en situaciones irregulares", indicó.

Además, el sumo pontífice estableció una distinción entre esas bendiciones formalizadas y las bendiciones generales "permitidas por el papa Francisco al decir: 'Todas las personas reciben bendiciones'". Aunque enfatizó que "todos son bienvenidos" a la Iglesia.

VIDEO | El papa León XIV aseguró que la Iglesia no está de acuerdo con la bendición formal de las parejas homosexuales o aquellas en situación irregular, pero subrayó que todas las personas pueden recibir una bendición. pic.twitter.com/ffNYaAGnzf — EFE Noticias (@EFEnoticias) April 24, 2026

Migración y responsabilidad global

Otra de las temáticas sobre las que opinó la máxima autoridad de el Vaticano fue la migración, sobre esta afirmó que los Estados tienen derecho a hacer cumplir sus fronteras, al tiempo que insistía en que se debe respetar la dignidad de los migrantes.

Bajo esa premisa, subrayó que los migrantes "son seres humanos, y debemos tratarlos con humanidad, no tratarlos peor que a mascotas o animales domésticos".

Lejos de abordar el tema 'con pinzas', el papa León XIV tuvo una clara postura al mostrarse en desacuerdo con la bendición formalizada de parejas homosexuales, al tiempo que recalcó que la unidad de la Iglesia "no debe girar en torno a cuestiones sexuales".