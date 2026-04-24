¡Salvados! Autoridades rescatan a cría de venado y dos monos del tráfico ilegal en la región Ucayali

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Exitosa perú

En una reciente intervención en la selva peruana, La Segunda Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA) logró interceptar el traslado clandestino de tres ejemplares de fauna silvestre, un venado con manchas blancas y dos monos "choros comunes".

Los animales eran transportados de manera irregular en cajas de madera, sin las garantías mínimas para su supervivencia, lo que permitió a la Policía Nacional y la Fiscalía actuar de inmediato para ponerlos a buen recaudo y frenar su comercialización ilegal.

Intervención fue en la carretera Federico Basadre

La ofensiva contra los delitos ambientales se trasladó desde las principales arterias de la ciudad hasta un punto estratégico: la garita de control ubicada en el kilómetro 10.5 de la carretera Federico Basadre.

En este lugar, efectivos policiales, junto a especialistas de la Gerencia Regional Forestal y de Fauna Silvestre, procedieron a la apertura de un contenedor donde se confirmó el hallazgo de tres ejemplares de corta edad.

Por su parte, el Ministerio Público indicó que la Segunda Fiscalía Corporativa Especializada en Materia Ambiental (FEMA) participó de esta intervención que logró el rescate de un venado colorado y dos monos choros

El operativo no solo permitió el rescate de la fauna, sino que resultó en la detención en flagrancia de tres sujetos, quienes fueron puestos a disposición de la justicia para determinar sus vínculos con redes mayores de tráfico de especies en la región Ucayali.

Actualmente, los animales rescatados se encuentran bajo estricta observación en el área de fauna silvestre para evaluar su salud y lograr, eventualmente, su reinserción a la naturaleza.

Rescate y retorno a la libertad de la fauna amazónica

La labor de la Sede Operativa Forestal y de Fauna Silvestre no se detiene, sumando nuevos logros en la protección de la biodiversidad regional. En una acción destacada, las autoridades informaron la recuperación y posterior liberación de un machetero (Dinomys branickii), ejemplar que, tras una rigurosa evaluación médica, demostró estar en condiciones óptimas para reintegrarse a su hábitat natural.

En paralelo, un mono machín (Sapajus macrocephalus) fue rescatado y trasladado a un centro especializado, donde recibirá la atención necesaria para su rehabilitación física y conductual.

Ante este panorama, las autoridades lanzaron un llamado urgente a la ciudadanía para evitar la tenencia de animales silvestres como mascotas, una práctica que alimenta el mercado negro y desequilibra el ecosistema.

Se instó a la población a denunciar cualquier avistamiento de especies en riesgo, recordando que cada rescate es una oportunidad vital para preservar las especies emblemáticas de nuestra Amazonía y garantizar su supervivencia.