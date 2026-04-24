Gianmarco IMPACTA al confesar misterioso regalo que su madre tiene para dejarle cuando fallezca

24/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantautor peruano Gianmarco sorprendió al revelar uno de los secretos más íntimos que atesora. Su madre, Regina Alcóver, le ha obsequiado un misterioso regalo exclusivamente para él y que a su vez tiene una condición que debe cumplir a cabalidad.

El misterioso regalo de Regina Alcóver a su hijo Gianmarco

El destacado intérprete concedió una entrevista para el canal de YouTube 'Sin Reserva', que conduce el colombiano José Fernando Patiño. En este espacio, el cantante narró diversos pasajes de su vida desde su infancia, sus padres, su carrera, su diagnóstico de cáncer y sobre un regalo que su madre le realizó el cual esconde un mensaje muy especial.

En tal sentido, calificó a quien le dio la vida como "una amante de la vida" que posee un "romanticismo brutal". Asimismo destacó su espiritualidad, su fortaleza y que lo mejor que le ha enseñado es el "desapego". Agregó que Regina Alcóver le escribió un libro, pero que cuenta con una regla que debe seguirse al pie de la letra.

"Mi mamá me escribió un libro hace muchos años y no lo voy a poder leer hasta que se vaya. Es una intriga de aquellas, lo bueno es que creo que los dos nos hemos dicho cosas, nos la hemos contado, mamá no es de secretos. Tal vez puede que existan algunos pensamientos de ella para cuando sea mayor poder entenderlos mucho más, nunca lo he podido descubrir a solas", confesó.

En otro momento habló de la influencia de su padre, Joe Danova, en su vida. Al respecto, afirmó que la mejor enseñanza que le dejó es que "la vida es un ratito" debido a que falleció a los 49 años, siendo joven aún. Además, sonrió al reconocer que su papá fue su primer manager y recordar las diversas charlas que tuvieron.

El gran invitado de Laura Pausini en Colombia

De otro lado, desde hace un tiempo Gianmarco reside en Colombia debido a que es jurado del reality musical "A Otro Nivel". Entonces, la cantante Laura Pausini, quien la última noche del miércoles 22 se presentó en dicho país, no tuvo mejor idea que tener como invitado al músico peruano sorprendiendo a sus fanáticos.

"Es un artista que respeto profundamente y que representa con orgullo a su país", fueron las palabras de la cantante italiana en la previa de la presentación a Gianmarco. Juntos interpretaron el tema "Hoy" de la autoría del artista nacional y que ella lo incluyó en su último álbum.

Como vemos, Gianmarco reveló que su madre le regaló hace años un libro que deberá leerlo cuando ella fallezca, aunque sostuvo que le causa intriga, subrayó que lo escrito por su madre lo valorará aún más cuando llegue a envejecer.