Golpe a la delincuencia en Independencia: PNP recupera más de 99 celulares robados en posesión de una persona

15/11/2025 / Exitosa Noticias / Policial

Como parte de las acciones policiales para lucha contra la criminalidad en el marco del estado de emergencia en Lima y Callao, la Policía Nacional del Perú (PNP) arrestó a un hombre, quien tenía en su poder 99 teléfonos celulares presuntamente robados, todos almacenados dentro de su vivienda.

Contundente golpe a la delincuencia

Agentes de la División de Robos llevaron a cabo un operativo en el sector de El Ermitaño, en el distrito limeño de Independencia, gracias a ello se detuvo a un sujeto involucrado en la posesión de dispositivos móviles presuntamente sustraídos.

Este tipo fue identificado como Hernán Bravo, quien tenía a su poder más de 99 de celulares. Al respecto, Exitosa conversó con el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, jefe de la División de Investigación de Robos de la Policía, quien explicó cómo se realizó esta intervención.

En tal sentido, señaló que de los celulares incautados, por el momento, 40 de ellos fueron reportados como robados o perdidos. Asimismo, resaltó que de estos hay más de 20 celulares que ya han sido reportados a sus dueños.

Adicionalmente, indicó que en algún momento estos dispositivos habrían sido despojados violentamente por parte de bandas criminales y que lugeo llegaban al sujeto, conocido bajo el alias de 'Loco Hernán', para que los recepcione, compre y los lleve a tiendas que forman parte del mercado negro en la avenida Argentina.

Se incautaron otros productos ilícitos

Además, de la incautación de la gran cantidad de celulares, el jefe policial reveló que en el domicilio de este delincuente se confiscaron otros productos de procedencia ilegal. Por su parte, el detenido afirmó con total cinismo que se dedicaba comprar productos robados para luego revenderlos en el mercado negro.

El tipo reveló que venía realizando esta actividad desde hace ya buen tiempo. Sobre ello, el coronel PNP Juan Carlos Montúfar precisó que los productos que el hampón tenía en su poder superarían los 1000 soles por la calidad y el nivel de las máquinas.

"Estamos abordando más de 150 mil soles muy probablemente y no solamente de celulares, de tablets, de bicicletas nuevas que superan los 1600 soles, productos de limpieza, termas y todo lo que se puede apreciar", manifestó.

En un nuevo golpe a la delincuencia, el delincuente Hernán Bravo, alias el 'Loco Hernán, fue detenido por los agentes de la División de Robos, en Independencia, en el que dentro de su vivienda se incautó más de 99 celulares y otros productos de procedencia ilícita.