Desarticulan a banda 'Los furiosos del sur' en San Juan de Lurigancho: Fabricaban y distribuían billetes falsos

La Policía Nacional del Perú (PNP) junto al Ministerio Público detuvieron a presuntos integrantes de la banda 'Los furiosos del sur' quienes se dedicaban a la fabricación y distribución de billetes falsos en agravio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP).

Capturan a 'Los furiosos del sur'

En el marco de un operativo que, incluyó el allanamiento de 11 inmuebles en Lima e Ica, fueron detenidas un total de siete personas, entre los que se encontraban tres mujeres. Esta operación se realizó en un taller clandestino en San Juan de Lurigancho.

Este se ubicaba en el tercer piso de una vivienda, en la cual los efectivos policiales y la Fiscalía de la Nación hallaron planchas y billetes falsos de diversos denominaciones como de 10, 20, 50, 100 y 200 soles. De igual manera, se encontraron planchas de billetes de 100 dólares.

De acuerdo a información preliminar de la Primera Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada contra la Criminalidad Organizada de Lima (Cuarto Despecho), la organización delictiva no solo se encargaba de la fabricación de billetes, sino que también lo distribuían a diversos departamentos del país, entre ellos Arequipa, La Libertad e Ica y distritos de Lima.

Cabe precisar que, la investigación que estuvo encabezada por la fiscal provincial Lisette Ayme Romero Carrillo, se detuvo a las siguientes personas: Pavel Contreras, Ángelo Pezo, Christian Urbina, Edwin Gamonal, Maytte Salas, Cintia Anglas y Milagros Santos, todos ellos serían presuntos integrantes de esta red criminal.

Así operaba la banda criminal

Como se explicaba líneas arriba, 'Los furiosos del sur', tras la elaboración del dinero falsificado, estas personas también se encargaban de su distribución de billetes de diversas denominaciones comprendidas entre 10 y 200 soles.

De acuerdo a la fiscal Romero Carrillo, en total se confiscó 21 mil soles en efectivo, entre billetes auténticos y falsificados. Además, estos se hallaron en planchas ya cortado y listos para su posterior publicación.

Fueron tres mujeres y cuatro varones los detenidos. Vale resaltar que, no se descarta que otras personas estén involucradas en esta organización criminal por lo que las investigaciones serán fundamentales pafra ello.

