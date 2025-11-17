Empresario denuncia a policías de robo de medio millón de soles en operativo en su vivienda en Huacho

17/11/2025 / Exitosa Noticias / Actualidad

Un empresario inmobiliario acusó a policías de la División de Investigación de Robos de la Dirincri de sustraer medio millón de soles durante un operativo realizado en su vivienda en Huacho.

Buscaban sospechosos de triple homicidio

Según el parte policial, la intervención en la vivienda de Antonio Muchaipiña, respondía a la búsqueda de sospechosos de un triple asesinato que se había registrado en un local comercial el pasado 31 de octubre.

Fue a 40 minutos del lugar de los hechos, que según información de la PNP habían cuatro sujetos presuntamente implicados en este crimen dentro de la vivienda del denunciante, en la asociación de viviendas Nuevo San Juan. La intervención se realizó cuando el empresario no estaba en el lugar, afirma haber viajado a Lima por el día de los muertos.

Las contradicciones inician cuando testigos, como el guardia de la casa vecina, asegura que la PNP llegó hasta la zona buscando el domicilio de Muchaipiña. Previo a llegar, ingresaron a un local cercano a revisarlo.

"Esa puerta la tocan, subieron y duraron, será un minuto, cuando ya entró otro efectivo: 'No aquí no es, es al costado'. Y ahí es cuando me preguntan, esta es la oficina de Muchaipiña y 'no, esta no es la oficina, es al costado'", reveló a Panorama.

Esta afirmación es rechazada por el jefe de la División de Investigación de Robos, el coronel PNP Juan Carlos Montúfar, quien asegurar no conocer al denunciante.

Allanamiento de vivienda

El ingreso de los agentes, según Muchaipiña y vecinos, se dio sin presencia de un fiscal. Además, denunció, que a su ingreso los efectivos habrían roto una cámara de seguridad que registraba lo sucedido.

"Nos hemos acercado y pudieron algunos efectivos observar la presencia de personas que estaban en el interior del domicilio que ellos avizoraban. (...) Claro que no hubo detenidos, pero si han estado, los órganos de inteligencia nos dan a conocer que en el interior habían personas y eso es lo que se ve", señaló Montúfar quien afirmó una acción por flagrancia.

Es tras ello que, la PNP ingresó y revisaron en habitaciones, según Muchaipiña, su medio millón de soles en efectivo estaba en una bolsa negra, escondido en una parte baja del zapatero y tras el operativo desapareció. El denunciante afirma que el dinero es producto de su trabajo y mostró documentos de los registros que acreditarían la existencia de estos billetes.

Cabe señalar que, Muchaipiña fue acusado de ser traficante de terrenos y de estar implicado en una muerte durante la toma de uno de estos, pero las pericias lo liberaron de acusación.

Asimismo, Montufar recordó que durante este operativo hallaron una réplica de arma de fuego y municiones durante el registro, ante ello, el denunciante afirma que su esposa tiene permiso y portaba dos armas de fuego reales, pero en su lugar hallaron la réplica.

Es en este contexto que un empresario inmobiliario denuncia a efectivos de la División de Investigación de Robos de la PNP de haber robado medio millón de soles en efectivo durante un operativo en su vivienda. El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades.