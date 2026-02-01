Tragedia en viaducto: Hombre pierde la vida tras detener su auto en plena vía y ser arrollado por una camioneta

01/02/2026 / Exitosa Noticias / Mundo

Un hombre que se detuvo de forma repentina en un viaducto sufrió un trágico accidente que le costó la vida. Cuando se percató que el capó de su auto estaba levantado, sin estacionarse se bajó e intentó cerrarlo, cuando otra unidad que no se percató lo arrolló e hizo que cayera por varios metros.

No tenía buena visibilidad

Este lamentable hecho ocurrió en el viaducto de Santa María, en la avenida Evandro Behr, Río Grande do Sul, Región Central del Estado, en Brasil. el último sábado 31 de enero. El sujeto que tenía 64 años, según medios locales, empezó a descender la velocidad cuando notó que el cofre le impedía ver con claridad.

Cuando se bajó de su carro, algunos pudieron darse cuenta y lo eludieron, pasando por el carril derecho. El hombre no pudo regresar rápido a su vehículo porque aparentemente la tapa delantera se había trabado y le impedía cerrarla, cuando otra unidad llegó, propiciando la tragedia.

🇧🇷 | Un hombre de 64 años falleció tras detener su camioneta en un viaducto de Santa Maria (RS) para cerrar el capó que se había abierto, fue arrollado por otro vehículo y cayó desde la estructura elevada.



🔞 Más imágenes en https://t.co/efWVmQh9oN pic.twitter.com/UfuJiwdeNv — Actualidad Viral (@ActualidaViral) February 1, 2026

Una camioneta pick up de color blanco venía a una alta velocidad y no se percató del auto que estaba estacionado. Con fuerza, impactó en la parte trasera y esto empujó al sexagenario, haciéndole caer por una brecha que había en el paso a desnivel por varios metros, no sin antes golpearse con el concreto del sentido contrario.

La Policía Federal de Carreteras (PRF, por sus siglas en portugués) arribó hasta la escena del accidente, quien confirmó que el cuerpo fue encontrado en la superficie sin signos vitales. El hombre no iba solo y su acompañante logró sobrevivir al choque y llevado a un hospital cercano al presentar heridas leves.

Accidente se pudo evitar

También se hicieron presentes el servicio de emergencias, así como peritos forenses, para investigar las causas del accidente. De acuerdo a las imágenes que proporcionó el viaducto, la víctima no habría colocado el triángulo de seguridad y no se constató si encendió las luces de emergencia.

Sobre este hecho comentó el capitán Thiago Nunes, comandante del Batallón de Carreteras de la Brigada Militar. "Es una tragedia, no estamos acostumbrados a ver este tipo de accidentes aquí, especialmente en áreas urbanas", declaró para el Diario de Santa Maria.

Un hombre de unos 64 años perdió la vida al ser arrollado por una camioneta cuando se bajó de su auto en pleno viaducto. El sujeto se bajó de su unidad para bajar el capó que no le dejaba ver, cuando fue impactado por otro vehículo que no se percató que estaba detenido.