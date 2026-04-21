ATU avanza el proceso de tarjeta única para servicios de transporte: Corredores, Metropolitano y Línea 2

21/04/2026 / Exitosa Noticias / Actualidad

La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) oficializó la puesta en marcha de la tarjeta única de pago el pasado mes de febrero. Esta iniciativa promete transformar la experiencia de movilidad de miles de ciudadanos al unificar el sistema de cobro en una tarjeta única.

El nuevo dispositivo de pago diseñado por la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) destaca por su avanzada tecnología sin contacto, permitiendo una validación rápida y eficiente al momento de abordar.

Para garantizar la protección del usuario, el sistema incorpora robustos mecanismos de seguridad y claves encriptadas, desarrolladas específicamente para blindar el saldo y prevenir cualquier intento de fraude o clonación

¿En qué servicios se podrá utilizar?

Además de su soporte técnico, la tarjeta presenta un sistema de diseños diferenciados que facilita la identificación de los diversos perfiles de pasajeros.

Esta segmentación visual permite distinguir claramente entre los usuarios generales y aquellos que cuentan con beneficios o regímenes especiales, tales como estudiantes, efectivos de la Policía Nacional, miembros del Cuerpo de Bomberos y personas con discapacidad, asegurando un control más ordenado y justo de las tarifas vigentes.

David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, confirmó que la integración de esta tarjeta abarcará servicios como:

Corredores complementarios

Metropolitano

Línea 2 Metro de Lima

¿Cuál sería el precio de la tarjeta y desde cuándo se podrá usar?

Respecto al costo, la tarjeta única tendrá un precio similar a la tarjeta del Metropolitano. Su valor será de 4.50 soles, y hay que realizar la recarga para los viajes en el sistema. Para que este sistema se concrete, deben cumplirse tres condiciones fundamentales:

La tarjeta debe estar en circulación

Los distintos sistemas de recaudo de las empresas de transporte deben aceptar este medio de pago (proceso que se viene desarrollando tras la entrega de las librerías tecnológicas)

La implementación de un fideicomiso maestro con una cámara de compensación.

Tras la entrega de las librerías a los operadores en febrero, se proyectó que para junio ya estén listos los componentes necesarios para la integración de estos procesos.

El titular de la ATU indicó que este componente ya se encuentra en fase de elaboración de términos de referencia para su licitación. Una vez completados estos tres niveles, los usuarios podrán utilizar una sola tarjeta en distintos sistemas de transporte.

Su implementación progresiva en rutas autorizadas permitirá a los usuarios contar con una alternativa adicional de pago electrónico, junto a otros medios de pago definidos en el reglamento de recaudo de la ATU.